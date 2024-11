Sănătate

Joi, 5 decembrie, începând cu ora 17:00, salonul de evenimente al Pensiunii Iristar din Fălticeni va găzdui un eveniment special dedicat sănătății orale și progreselor din stomatologie. În cadrul programului „Descoperă secretul unui zâmbet sănătos! Împreună promovăm importanța unei igiene orale corecte pentru o viață mai sănătoasă”, derulat de Ivertumm Dental Clinics și Rotary Club Fălticeni, va avea loc lansarea volumului „Implantologia rapidă monobloc – Generalități și... nu numai”, semnat de medicul stomatolog Nicu – Ovidiu Lungu.

Cartea, apărută în acest an la editura Stef din Iași, este o lucrare de referință pentru domeniul implantologiei moderne, oferind atât profesioniștilor din stomatologie, cât și pacienților interesați o perspectivă detaliată asupra tehnicilor avansate și soluțiilor disponibile în acest domeniu. Autorul, cu o experiență de peste 21 de ani în stomatologie, dintre care 15 ani dedicați implantologiei, își propune să demistifice procesul de implantare dentară și să ofere informații valoroase despre tehnica implantologiei cortico-bazale, o metodă inovatoare care utilizează osul nativ al pacientului fără necesitatea unor intervenții complexe de augmentare.

„Am hotărât să scriu această carte deoarece experiența acumulată în decursul anilor m-a făcut să realizez că trebuie să împărtășesc cunoștințele acumulate cu alții. Ideea de a detalia despre implanturi vine din dorința de a clarifica și a simplifica pentru public ceea ce uneori pare complicat. În ultimii 10 ani, de când am descoperit implantologia rapidă cortico-bazală, am fost atras din ce în ce mai mult de această soluție pentru a oferi pacienților rezultate imediate. Tehnica implantologiei cortico-bazale are ca scop utilizarea osului nativ al pacientului, eliminând astfel necesitatea intervențiilor de augmentare osoasă”, a declarat medicul Nicu - Ovidiu Lungu.

Campanie de conștientizare asupra importanței igienei orale și a sănătății dentare

Evenimentul de lansare nu se adresează doar specialiștilor, ci și publicului larg, oferind participanților ocazia de a înțelege mai bine avantajele și provocările implanturilor dentare. Cartea detaliază tipurile de implanturi disponibile, echipamentele necesare pentru realizarea acestora și tehnicile care transformă un cabinet stomatologic într-un spațiu dedicat excelenței medicale.

Pe lângă prezentarea volumului, evenimentul face parte dintr-o campanie mai amplă de conștientizare asupra importanței igienei orale și a sănătății dentare. Organizatorii își propun să promoveze obiceiurile sănătoase, să informeze comunitatea cu privire la opțiunile moderne de tratament și să încurajeze discuțiile deschise despre nevoile și așteptările pacienților.

De ce implantologia rapidă cortico-bazală?

Implantologia rapidă cortico-bazală reprezintă un pas revoluționar în stomatologie, oferind pacienților posibilitatea de a beneficia de implanturi dentare într-un timp mult mai scurt, fără a fi nevoie de augmentări osoase sau perioade lungi de așteptare. Potrivit autorului, această tehnică permite integrarea rapidă a implanturilor și rezultate estetice și funcționale imediate, fiind ideală pentru pacienții care doresc o soluție eficientă și durabilă.

Lansarea volumului „Implantologia rapidă monobloc – Generalități și... nu numai” se anunță a fi nu doar o celebrare a unei lucrări importante pentru domeniul stomatologiei, ci și un prilej de a reuni profesioniști și publicul larg într-un dialog despre inovație, sănătate și excelență medicală.

Evenimentul este deschis tuturor celor interesați de sănătatea orală, iar participanții vor avea ocazia să interacționeze direct cu autorul și să afle răspunsuri la întrebări legate de implantologia modernă.