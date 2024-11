Comunicat de presă PNL Suceava

Domnilor de la PSD, vă doare rău când vă arătăm adevărata față și o să v-o arătăm în fiecare zi. În Suceava ați câștigat cu ajutorul AUR, nu singuri. Aveți declarații publice în acest sens. Nici nu ați ajuns bine la putere și faceți o presiune uriașă pe primarii liberali, pe șefii de deconcentrate, pentru a acapara toată puterea din județ. Sucevenii nu o să vă lase.

Ați avut toată puterea în județ timp de 22 ani, voi ați împărțit averea acestui județ, fabrici de cherestea lui Omar Hayssam, terenuri, apele minerale.

Cine vrea să vadă clientelele voastre care plâng pe umerii săracilor le pot vedea cu ochiul liber. Ați îndatorat județul unor firme rusești prin Programul Utilități și Mediu. Până și propriul partid l-ați sacrificat mandate întregi plătind birul la București cu locuri pe liste pentru stranieri.

Nu sunteți voi în măsură să ne faceți observații nouă, liberalilor, care am salvat județul de la subdezvoltate. Am modernizat spitale, aeroportul, drumuri, muzee. Sucevenii nu vor lăsa toata puterea în mâinile voastre. Se știe că voi și strămoșii voștri, cu ajutorul rușilor, ați fost la putere peste 50 de ani și am văzut ce ați făcut. Sucevenii nu se vor lăsa păcăliți oricâte atacuri veți face la PNL.

Noi vom veghea la traseul democratic și menținerea stării de normalitate și nu vă vom lăsa să acaparați toată puterea.

Semnat Biroul de presă al PNL

Comandat de PNL – OJ Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 11240002