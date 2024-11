Recunoaștere

Cele mai performante companii sucevene au fost recompensate cu trofee și diplome de Camera de Comerț și Industrie Suceava în cadrul ediției de anul acesta a ”Galei Excelenței în Afaceri 2024 – Topul Firmelor 2023”. Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente la nivel local și regional dedicate mediului de afaceri. Conform tradiției sale îndelungate, aflat la cea de a 34-a ediție, Gala Excelenței în Afaceri reprezintă o recunoaștere a meritelor antreprenorilor suceveni pentru perseverența și rezultatele deosebite pe care le-au obținut.

Gala Excelenței în Afaceri a avut loc vineri seara, la salonul Prestige Ballroom, în prezența a numeroși antreprenori, reprezentanţi ai instituțiilor publice și ai partidelor politice sucevene. Gala a fost deschisă de președintele CCI Suceava, Nicolae Troașe, care a evidenția în primul rând efortul oamenilor de afaceri de a rămâne pe piață și de a încerca să-și dezvolte activitatea. În deschiderea evenimentului au mai transmis cuvinte de susținere pentru mediul de afaceri președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, prefectul Alexandru Moldovan, liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și rectorul Universităţii Suceava, Mihai Dimian.

Potrivit reprezentanților CCI Suceava, Gala Excelenței în Afaceri rămâne un eveniment de prestigiu, organizat pentru a onora cele mai performante companii din județul Suceava, care s-au evidențiat prin caracteristici precum diferențierea pe piață, continuitatea în activitate, eficiența și competitivitatea, dar și prin capacitatea de a aduce inovație și creativitate în industriile în care activează.

Evenimentul a adus în prim-plan antreprenori care, prin perseverență și viziune, au transformat provocările în oportunități, demonstrând că afacerile locale pot concura cu succes atât la nivel național, cât și internațional, iar distincțiile oferite au subliniat contribuția companiilor sucevene la dezvoltarea economică locală și le-au recunoscut pentru modul în care reușesc să își păstreze relevanța și să exceleze pe o piață din ce în ce mai competitivă.

În cadrul evenimentului au fost acordate mai multe premii și trofee speciale. Astfel, CCI Suceava a acord premii speciale pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), precum și firmelor Accept Software și Raitar. În cadrul evenimentului s-au mai acordat Trofee de excelență pentru 30 de ani de activitate companiilor Betty Ice, Bucovrad Com, Denis, Games, General Construct, Inter Media, Marelbo Prod-Com, Mărțișorul Com, Masico Exim, Stinor Prod-Com, Symmetrica, Trecătorul Com, în timp ce firmele Catyral, Document X / Herald – 30 ani și Tudia au primit trofee de excelență pentru 25 de ani de activitate. De asemenea, CCI a mai acordat trofee de excelență pentru 20 de ani de activitate pentru firmele B.G. Media, Baxcom, Cid Turism, Eval Com, Gaitano Company, Management Account și Strugacor.

Ca în fiecare an, evenimentul Gala Excelenței în Afaceri a fost completat de Topul Firmelor Bucovina, care reprezintă un prilej de analiză a mediului de business local și un moment de rememorare şi evaluare a timpului care a trecut şi a muncii depuse cu greutăţile şi împlinirile ei. Potrivit conducerii CCI Suceava, Topul Firmelor este un barometru al realităţii economice judeţen, oferind o evaluare clară a performanțelor companiilor locale și a contribuției acestora la dezvoltarea economică a regiunii. Recunoașterea și distincțiile din în cadrul acestui eveniment sunt dovada eforturilor susținute și a succeselor managerilor care, prin leadership și adaptabilitate, au reușit să își conducă afacerile prin provocările anului trecut.

Pentru comunitatea de afaceri din Suceava, Gala Excelenței în Afaceri a devenit o tradiție respectată și așteptată, marcând un moment de celebrare a rezultatelor și de întărire a legăturilor profesionale. Evenimentul este considerat o carte de vizită a succesului și performanței în afaceri, oferind un model de inspirație pentru alte companii din județ. Pe lângă recunoașterea performanței, Topul Firmelor este și o sursă de motivație, încurajând competiția și inovația continuă în mediul de afaceri local.

Clasamentul și evenimentul în sine reprezintă finalitatea aplicării unei metodologii unice, complexe și unitare la nivelul sistemului cameral din România și urmărește să identifice şi să promoveze societăţile capabile să funcţioneze la înalţi parametri de eficienţă şi care au obţinut constant performanţe de-a lungul anilor.

Conducerea CCI Suceava a remarcat faptul că în ciuda tuturor provocărilor și dificultăților pe care antreprenorii suceveni le întâmpină, evoluția indicatorilor înregistrați demonstrează faptul că aceștia reușesc să facă față provocărilor din mediul de afaceri, să se adapteze și să înregistreze progrese.

Topul Firmelor Bucovina este un barometru al realităţii economice judeţene şi o recunoaştere a reuşitelor pe care managerii companiilor locale le-au obţinut în anul care s-a scurs, iar pentru comunitatea de afaceri din județul Suceava acest eveniment a devenit unul de referinţă, constituind cartea de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri.

Gala Excelenței în Afaceri 2024 – Topul Firmelor Bucovina 2023 a fost, este și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente la nivel local și regional dedicat mediului de afaceri, care recunoaște și celebrează an de an, perseverența antreprenorilor suceveni și rezultatele deosebite pe care le-au obținut.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava a adresat felicitări tuturor companiilor nominalizate în Clasamentul Topul Firmelor, subliniind că aceste companii reprezintă adevărați ambasadori ai dezvoltării economice județene, iar prin profesionalism, muncă asiduă și tenacitate, ele contribuie la progresul și prestigiul regiunii Suceava, devenind exemple de excelență în afaceri.