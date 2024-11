Să vezi și să nu crezi!

Cele mai zgomotoase contestări ale remarcabilei victorii izbutite de Maia Sandu provin de la Moscova (Maria Zaharova, vocea Kremlinului) și de la București (Cosmin Gușă, „analist politic”). Zaharova: „Fără îndoială, aceasta a fost cea mai nedemocratică campanie electorală de la independența Republicii Moldova”. Gușă: „Democrația a fost suspendată în Moldova de 4-5 ani”. Dacă mai adăugăm faptul că ambii acuză violent fraudarea alegerilor, se vede și mai limpede că marile spirite se întâlnesc!

Nu mă așteptam la altă atitudine din partea Zaharovei, dar mărturisesc că pur și simplu m-a uimit Gușă. Nu prin legitimitatea demersului în sine, fiindcă gazetarul are nu numai dreptul, ci și datoria să respecte adevărul indiferent de apăsările politice și de efluviile propriei conștiințe. Dacă așa consideră domnia sa că se cuvine, așa să scrie – doar că n-ar trebui să-i lipsească elementul esențial: argumentul. Or, lui Gușă, unul dintre cei mai prezenți internauți pe toate cărările gândului și faptei, și învederat militant anti-Maia Sandu (o consideră nu de ieri, de azi „un președinte dezastru”) taman asta-i lipsește: argumentația. Nici n-a așteptat să se încheie referendumul și a găsit de cuviință să anunțe că va fi fraudat… fiindcă în 2009, tot diaspora, dar de astă dată cea română, a avut cuvântul hotărâtor. Așa a fost pe vremea lui Băsescu în România, așa-i obligatoriu să se întâmple acum și-n în Basarabia! Halal argument! Și, după aflarea rezultatului se continuă în aceeași cheie: „cred că referendumul din Moldova a fost dublu fraudat, în mod fizic, respectiv moral”. Combatantul o ține pe si: Maia Sandu „poate rămâne președinte tot printr-o fraudă electorală. Altfel, imposibil! Va fi o noapte de tip Geoană-2009 la Chișinău!” Mai adaugă: „Un regim atât de autoritar și nedemocratic ca cel de astăzi din Moldova și-a folosit toate mijloacele administrative de la nivelul ambasadelor și consulatelor pentru falsificarea rezultatelor din diaspora pe modelul în care a acționat în 2009, când Statul Paralel asigura victoria finală a lui Băsescu.”

A semnalat cineva vreo asemănare a fraudelor petrecute la Ambasada lui Baconschi (repede omenit de Băsescu ministru al culturii!) cu modul în care au votat în 2024 basarabenii? Nici vorbă, dar dl. Gușă află noi incompatibilități: „Votul moldovenilor a fost dublu fraudat, adică și din punct de vedere moral, deoarece consider că Diaspora moldovenească a optat deja în momentul plecării în Occident și n-ar trebui să mai dicteze asupra voinței celor ce au rămas în țară.” Cu alte cuvinte, moldovenii s-au risipit în lume din motive politice, nu evident economice, și-au pierdut… dreptul de vot! Absolut aberant! Din fericire, predicțiile domnului Gușă nu s-au adeverit, „idioții utili” (cum consideră domnia sa c-ar fi diaspora) au izbândit într-o confruntare în care au avut de înfruntat o oaste de troli trimisă în luptă aproape direct de însăși marea Rusie.

Și, în bucuria izbânzii, cine mai are loc și timp să-și imagineze cum ar arăta Moldova cârmuită de găgăuzul Stoianoglu? Dacă Maia ar fi fost cumva scoasă din ecuația votării, republica Moldova ar fi urmat să se-ntoarcă cu decenii în urmă. Să nu ne uităm la faptul că Stoianoglu se declară pro-european: referendumul din octombrie 2024 își va afla degrabă motiv de revizuire, va reîncepe disputa privind limba de stat, Maia Sandu va fi chemată prin tribunale, persoane incomode vor fi eliminate din funcție, conform celor verificate în vremea lui Voronin-Dodon. Ar fi fost, probabil, satisfacția lui Cosmin Gușă, care, între altele, a proferat aberații de genul „Maia Sandu a îngropat Moldova în primul mandat, însă acum i se dă șansa să astupe groapa în următorul, adică să arunce pământ peste Moldova îngropată în acea groapă.”

Corolar: „Alegerile din Moldova au fi fost, de fapt, alegeri în Securistan” (ca de obicei, argumente nu ținem). Recunosc: am și eu unele (să le spun astfel) nelămuriri privitoare la Maia, în prea strânse legături „la față de cortină” cu cei doi Sőrős, bătrânul și seniorul, incluși în halimaua că se pregătește o unire românească „pașnică” având, ca-n vremea lui Cuza, același președinte (adică Maia) ales în amândouă statele românești. Nu prea văd de ce s-ar amesteca în asta Sőrős, dar oricum, de-ar fi să aleg între Băsescu, Klaus și Maia, toți trei președinți realeși, mă tem că aș prefera-o pe Maia, care a izbutit să apropie de UE o țărișoară amărâtă, constant agresată, și cu armată străină instalată samavolnic în țară. Barem Maia are bun-simț! Alții, mai deloc (ghici ciupercă ce-i).