Simo, Ronnie, Vini, Kili, Kiki

Ultima excursie a domnişoarei Simona Halep pe tărâmuri asiatice, la Hong Kong, la un turneu pentru care ne-a anunţat în timp util că se pregăteşte cât e ziulica de lungă prin Dubai, s-a soldat cu un salt în clasamentul WTA pe care un site sportiv (administrat de nişte deraiaţi, presupun!) îl considera "uluitor", fiind vorba de... 7 locuri! Adică de pe 883 până pe 876! Uluitor poate fi, într-adevăr, felul în care se alcătuieşte clasamentul, din moment ce Halep a luat o bătaie soră cu moartea chiar în turul I, iar asta a urcat-o în clasament. Păstrându-se algoritmul acesta, sunt şanse foarte mari ca pe Simo să o vedem din nou pe locul I WTA, dacă la fiecare bătaie urcă, lunar, câte 7 locuri. Viaţă lungă să-i dea Domnul, că în fix 126 de luni urcădin nou pe locul I! Asta înseamnă doar 10 ani şi un pic, sănătate, Simo!

Tot la Hong Kong s-a mutat şi Ronnie O'sullivan! A devenit, adică, rezident acolo. El, care până acum câţiva ani, când auzea de chinezi, i se tulburau minţile! Probabil că i s-au tulburat de tot, zic eu, dacă pe motiv de taxe şi impozite a ales calea asta. Aşa însă am priceput şi de ce joacă de parcă e drogat de la o vreme încoace. Eeeiii, poate acum s-o linişti şi o începe să-şi vadă şi de joc. Dacă nu cumva mai are şi de mobilat căsoiul... ori să schimbe ţevăraia!

Nesimţiţii de la France Football, hoţii de trofee, au explicat cum de a rămas Vini fără: cică e din cauză că în primii 4 erau 3 de la Real! Logică e de absolvenţi de şcoală ajutătoare: adică dacă într-o echipă toţi sunt buni, tu dai trofeul unuia prost, de la altă echipă, numai fiindcă-i prost!!! Nesimţiţi.

Mai zic o dată: s-ar putea cahoţii de la France Football să se fi răzbunat că între ăia, primii în lume, se afla şi franţuzul lor, Kili, tocmai răpit de la PSG tot de Real! Nesimţiţi.

Pe principiul ăsta, te aştepţi să-l vezi încoronat şi pe Kiki. Cum, care Kiki!? Chichireș(sau cum i-o zice!), căsigur nu-i mai prost caRodri, laureatul în dauna lui Vini!