Duminică, 10 Noiembrie 2024 (15:06:41)

Ziua de sâmbătă, 9 noiembrie 2024, va rămâne una neagră și nu va fi uitată de mulți dintre cei care au avut de-a face în vreun fel - inclusiv ca forțe de intervenție sau martori, cu accidentul care s-a consumat pe E 85, la Grănicești. Cinci oameni au murit în urma impactului extrem de violent produs între două mașini, după o pătrundere pe contrasens. Au murit un copil în vârstă de 4 ani, doi tineri de 18 ani, un tânăr de 28 de ani – tată a trei copii și un bărbat de 76 de ani, de o viață instructor auto. Este a doua tragedie cu cinci morți care are loc în acest an în județul nostru, pe E 85. Pe 1 iulie, pe E 85, la Cumpărătura, un autotren scăpat de sub control de un ucrainean a spulberat o mașină în care erau cinci oameni, o familie întreagă din Volovăț și un buzoian care îi aducea acasă.

• Un tată singur cu trei copii în mașină, o pătrundere pe contrasens, și întrebări care probabil vor rămâne fără răspuns

Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 16.00, la Grănicești. Daniel Bacrău avea 28 de ani și era din comuna Dresca, județul Botoșani. Bărbatul se afla în mașină cu cei trei copii ai săi, cu vârste cuprinse între 2 ani și 5 luni și 8 ani de zile.

Datele de anchetă ale echipei de cercetare de la Serviciul de Poliție Rutieră Suceava indică că acesta a pătruns pe contrasens, cu mare viteză

”Din primele verificări efectuate s-a constat că șoferul în vârstă de 28 de ani ar fi intrat pe contrasens, în coliziune frontală cu celălalt autovehicul”, a declarat comisarul-șef Ionuț Epureanu, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Tânărul de 28 de ani conducea un Opel Astra pe direcția Siret spre Suceava și nu există o cauză clară a pătrunderii pe contrasens.

Tatăl se afla singur în mașină cu cei trei copii ai săi, cu vârste de la 2 ani și 5 luni la 8 ani.

Bărbatul ar fi discutat la telefon cu mama copiilor, cu puțin timp înainte de accident. Conform unor apropiați ai familiei, din partea mamei, cei doi ar fi avut o discuție foarte aprinsă iar tatăl era foarte agitat și supărat. Mama copiilor plecase la muncă în Germania, recent, din cauza violenței soțului. Mai mult, tatăl i-ar fi spus că nu își va mai vedea copii, furios că a plecat în Germania. Foarte probabil, va fi imposibil de aflat ce s-a întâmplat cu adevărat. Un tată cu trei copii mici în mașină putea fi de exemplu distras o fracțiune de secundă de unul dintre micuți.

• Trei suceveni au murit total nevinovați, în mașina care se deplasa regulamentar

Opelul condus de tatăl celor trei copii a intrat cu o violență extremă în autoturismul marca Dacia Sandero de pe sens opus, care era folosit de un instructor auto. Dacia era condusă de cursantul Andrei Tudor Lazurcă, în vârstă de 18 ani, din Calafindești, avându-l ca instructor de conducere pe Vasile Marciuc, în vârstă de 76 de ani, din orașul Siret, care era pasager în dreapta. În autoturism se mai afla pe bancheta din spate și Rudolf Adalbert Pecler, în vârstă de 18 ani din sat Negostina, comuna Bălcăuți.

Toți cei trei ocupanți ai Daciei au murit complet nevinovați. Cei trei nu au avut practic nici o șansă de supraviețuire, trupurile lor fiind găsite de către pompierii militari sfârtecate între fiarele contorsionate ale mașinii.

• Copilul de 4 ani mort în accident, găsit ulterior, sub mașina răsturnată

Așadar, cinci morți în urma groaznicului accident rutier, cei trei suceveni din Dacia Sandero, tatăl în vârstă de 28 de ani care conducea Opelul și unul din copii săi, un băiat în vârstă de 4 ani.

Inițial s-a anunțat că accidentul s-a soldat cu patru morți dar ulterior pompierii militari au găsit și trupul copilului în vârstă de 4 ani, sub cupola mașinii răsturnate.

• Starea celor doi copii, singurii supraviețuitori ai accidentului

Doar doi supraviețuitori sunt în urma acestui teribil accident, ceilalți doi copii ai bărbatului din Botoșani. La Spitalul Județean Suceava au ajuns copilul în vârstă de 2 ani și 5 luni, diagnosticat cu fractură de femur stâng, contuzie toracică și traumatism cranian minor și o fată de aproximativ 8 ani, cu traumatism facial mediu, o fractură de pumn stâng, contuzii cerebrale și pulmonare minore. Medicii de la UPU Suceava au transmis că cei doi copii erau stabili și conștienți dar cu leziuni evident problematice.

În urma accidentului, traficul de pe E 85 a fost blocat mai bine de două ore. După ce primul echipaj ajuns la fața locului a găsit patru persoane încarcerate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La locul accidentului au fost trimise două echipaje de descarcerare, două ambulanțe SMURD și patru ambulanțe SAJ.