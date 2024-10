Susținere

Președintele ales al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat, marți, la învestirea în funcție a noului primar al comunei Botoșana, Andrei Sticleț. Gheorghe Șoldan a spus despre acesta că este un tânăr ambițios și hotărât să aducă în următorii patru ani schimbările pe care comunitatea le așteaptă de prea mult timp.

„Ne-am întâlnit acum două luni pe un câmp din Păltinoasa, atunci când Botoșana a rămas fără apă, după ce problema alimentării cu apă a comunei a fost ignorată ani la rând de conducerea județului. Am stabilit atunci că este absolut necesară construirea unei noi conducte de aducțiune cu o capacitate de captare mai mare și am promis că voi găsi și finanțarea necesară. Nici eu și nici el nu ne preluaserăm atunci mandatele, dar nu am putut sta deoparte și ne-am implicat să găsim o rezolvare. Așa cum personal am făcut-o și în iulie a.c. la Solca, când un oraș întreg a rămas fără apă”, a spus Gheorghe Șoldan. În cuvântul său, el le-a transmis primarului și consilierilor locali din Botoșana să aibă mult succes în noul mandat.

Viitorul președinte al CJ Suceava le-a transmis celor prezenți că indiferent de partidul din care face parte fiecare, „trebuie să avem același scop: împreună să dezvoltăm Botoșana, să dezvoltăm județul”.