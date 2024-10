S-a fâsâit Dinamo sau a fost FCSB prea bună? Prea bună pentru Dinamo sigur, dar la lotul pe care îl are poate fi prea bună pentru oricine din România. Față de sezonul trecut l-a pierdut doar pe Coman, dar iată ce face Bârligea. Mai mult, transferul acestuia a slăbit o rivală, probabil aia principală, mai ales după ce Dan Petrescu a revenit pe bancă. Celelalte rivale ar fi fost, teoretic, Craiova și Rapid. Prima o ține în egaluri inestetice, rugându-se parcă de Mitriță să inventeze ceva, în timp ce Rapid... Ei, aici poate fi ceva, ori o scânteie, ori un foc de paie. Să recunoaștem, nu ne așteptam la cavalcada asta din Giulești. Toate noile achiziții au fost peste așteptări, ba chiar acest Alex Dobre ne-a făcut să ne frecăm la ochi. Gol cu stângul din acțiune asumată, gol cu dreptul din alunecare, căpăcind perfect mingea! Dar să nu ne ia valul după jumătate de oră. Farul a stopat-o de multe ori pe Rapid în campionatele trecute, ba chiar când era pe cai mari, dar de data asta Hagi a plecat cu tolba plină, nici nu a mai avut rost să se enerveze. Cum spuneam, sezon de play-out pentru fosta campioană. Cât despre Șumudică, de unde era așteptat la (încă o) cotitură, acum are șanse să devină omul providențial pentru vișinii dacă va câștiga și următorul meci. Aici e aici, fiindcă următorul meci e cu FCSB. Aceasta este la egalitate de puncte pe locurile 3-5 cu CFR și Oțelul, culmea, tustrele având câte un meci mai puțin disputat, doar că ultimele două între ele. Asta înseamnă că FCSB se află pe virtual loc 3, căci veleitățile Botoșaniului vor pieri ca prin farmec când vor disputa restanța (aștept cu nerăbdare să fiu contrazis). Dar dacă Rapid ar da lovitura cu FCSB în deplasare, ar veni lângă aceasta în clasament și campionatul nostru cel de toate etapele ar căpăta culoare. Ca să fim drepți, el are deja intrigă prin ceea ce reușește U Cluj, liderul punând capăt invincibilității Oțelului, în derby-ul revelațiilor. Va urma o lună interesantă, în care cineva care se pricepe la fotbal se va pricepe inevitabil și la politică!