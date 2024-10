Cioburi de metaforă

Festivalul Internațional de Poezie, Epigramă și Umor ,,ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL’’ își serbează, la începutul anului 2025, majoratul!

Cea de a XVIII-a ediție va fi, sunt sigur, una de excepție, iar pentru că doritorii trebuie să știe - în linii mari, desigur! - ce li s-a pregătit, la rugămintea organizatorilor, rubrica mea ,,CIOBURI DE METAFORĂ’’ - din cunoscutul cotidian MONITORUL DE SUCEAVA - găzduiește, astăzi, următorul…

COMUNICAT DE PRESĂ

Pe 25 septembrie 2024 au început înscrierile la Festivalul Internațional de Poezie, Epigramă și Umor ,,Romeo și Julieta la Mizil’’, ediția a XVIII-a!

„- Nu am câtuşi de puţin intenţia să glumesc atunci când voi afirma că una dintre marile dorinţe ale vieţii mele a fost să vizitez Mizilul. Dorinţa aceasta mi s-a împlinit, în fine, în toamna anului trecut.”

(Geo Bogza, „175 de minute la Mizil”)

La ediția precedentă au participat 645 de concurenți români din România și din diaspora.

Cei care doresc să se înscrie o pot face pe romeojulietalamizil.ro până pe 15.12.2024.

Prin poștă, se pot trimite materialele pe adresa: Bădicioiu Laurențiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, N. Bălcescu, 111-113, Mizil, Prahova, cu mențiunea ,,pentru Festivalul Internațional Romeo și Julieta la Mizil, ediția a XVIII-a’’. Materialele trebuie să aibă un motto pe plic, iar în plicul mare va fi alt plic mai mic, închis, având pe el acelaşi motto.

Se menționează numele, vârsta, secțiunea, titlurile textelor, e-mailul, adresa, numărul de telefon, ocupaţia.

Secțiunile festivalului sunt două, una destinată adulților, alta destinată elevilor, ambele având aceleași reguli și următoarele subsecțiuni:

1. EPIGRAMĂ - se trimit patru epigrame, dintre care una are ca temă impusă reportajul literar „175 de minute la Mizil”*, de Geo Bogza;

2. POEZIE - se trimit trei poezii, dintre care una trebuie să aibă elemente de prozodie.

Se poate participa la ambele și se pot înscrie tinerii români - de orice vârstă! - de pretutindeni (peste 14 ani!).

Premiile sunt de 4000 de lei pentru ambele secțiuni și au numele unor personalități născute în Mizil: George Ranetti, Grigore Tocilescu și Agatha Bacovia.

Gala de premiere are loc la Mizil, pe 25.01.2025.

Festivalul este susținut de Fundația Culturală „Romeo și Julieta la Mizil”, în colaborare cu Primăria Mizil și Consiliul Local, Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Prahova și Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”.

Invitații ediției a XVIII-a sunt Adrian CIOROIANU - director al Bibliotecii Naționale a României, Cinzia DEMI - scriitoare italiană și Elio SCARCIGLIA - organizator al Festivalului literar de la Puglia, Italia.

De-a lungul anilor, la festival au fost prezenți: Solomon Marcus, Ștefan Cazimir, Adrian Cioroianu, Dan C. Mihăilescu, Varujan Vosganian, Mircea Ionescu Quintus, Teodor Baconschi, Ioan Bogdan Lefter, Daniel Cristea-Enache, George Stanca, Nicolae Dabja, Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, Arcadie Suceveanu, Vasile Tărâțeanu, Cornel Udrea, Corneliu Leu, Nicolae Dragoș, Mircea Dinescu, Mihai Stănescu, Mihai Pânzaru-Pim, Constantin Dinulescu, Marian Preda, Sorin Preda, Ecaterina Andronescu, Lucia Olaru Nenati, Alexandru Mironov, Aurel Antonie, Sorin Roșca Stănescu, Daniela Vlădescu, Dan C. Lupescu, George Corbu, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi etc. Au trimis mesaje către organizatori și participanți doi președinți ai Academiei Române: Ioan Aurel Pop și Eugen Simion.

Festivalul are ca partener principal media RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI.

*Epigramiștii se vor inspira din cunoscutul text al lui Geo Bogza, care are ca temă orașul Mizil.

Coordonatorii proiectului: prof.dr. Laurențiu Bădicioiu, prof. Victor Minea, Maria Teodora Bădicioiu, Cristiana Daniela Bădicioiu și Alexandru Vasile Minea.

FESTIVALUL - CONCURS ,,ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL’’

Când văd Mizilul plin de toți artiștii

Mă rog, discret, pupându-mi amuleta,

Să ia toți banii, ei, epigramiștii,

Iar mie să-mi rămână Julieta!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!