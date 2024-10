Reușită

Arhitecții suceveni Daniel-Tudor Munteanu și Ana-Victoria Munteanu au obținut recent mai multe premii importante la unele dintre cele mai prestigioase competiții de arhitectură din România.

La Anuala de Arhitectură București 2024, proiectul lor, intitulat „Linia Galbenă”, a câștigat Premiul secțiunii „Cercetare prin arhitectură / arhitectură și experiment”, iar proiectul „OpenGiardini” a primit o nominalizare la aceeași categorie.

Succesul lor a continuat la Beta Awards 2024, competiție internațională organizată în cadrul Bienalei Timișorene de Arhitectură. Aici, proiectul „OpenGiardini” a fost distins cu Mențiunea secțiunii „Spațiu public / Instalații temporare”. În plus, lucrarea intitulată „Over the land of the free and the home of the brave” a fost nominalizată la secțiunea „Fotografie”.

Arhitecții suceveni au fost premiați și la concursul RAM 2024, organizat de Regionala de Arhitectură Moldova.

Proiectul „Linia Galbenă” a primit Premiul Special Civica, iar „OpenGiardini” a obținut Mențiunea categoriei „Efemer / Spații exterioare publice”.

Echipa care a realizat aceste proiecte îi include, alături de autorii principali Daniel-Tudor Munteanu și Davide Tommaso Ferrando, pe arhitecții Ana-Victoria Munteanu și Eliza Rabiniuc Mocanu, precum și alți colaboratori internaționali.