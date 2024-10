Vizită

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, va participa la învestirea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și a primarului de Suceava, Vasile Rîmbu.

Primarul ales Vasile Rîmbu a anunțat prezența premierului la matinalul „Prima oră” a televiziunii Intermedia, precizând că Marcel Ciolacu participă la cele două evenimente „în calitate de șef al Guvernului”, nu de președinte al PSD.

„Asta denotă faptul că mizează pe noi, crede în noi și probează una din calitățile pe care crede cineva că le are, predictibilitatea. Adică a fost predictibil când a mizat pe Șoldan și pe Rîmbu”, a afirmat noul primar de Suceava.

Întrebat dacă la finalizarea unor proiecte începute de vechea administrație îl va invita și pe Ion Lungu, Vasile Rîmbu a răspuns că „la orice proiect inițiat de vechea administrație, de primar, de viceprimari, nu voi avea nici un fel de reținere de a-i invita”.

Totodată, acesta a subliniat că „nici Ion Lungu, nici Vasile Rîmbu, nici unul dintre edili sau oameni ai administrației centrale sau locale nu sunt eroii unei realizări”. „Toate se fac pe bani publici, pe banii tuturor. Chiar dacă vin din fonduri europene, tot din banii românilor sunt, pentru că noi n-am absorbit la nivelul la care am contribuit și atunci meritele sunt comune. Noi ne-am făcut atribuțiile din fișa postului”, a evidențiat Rîmbu, care a mai spus că, în ceea ce-l privește, „n-o să apar în fiecare săptămână să vă citesc ce am făcut, n-o să vă citesc fișa postului”.