Proiect sportiv

Organizatori şi colaboratori ai ediţiei din 2024 a „Spartachiadei profesorilor”, proiect sportiv dedicat personalului din învăţământ, s-au reunit vineri, 4 octombrie, în preajma Zilei Mondiale a Educației, pentru a contura bilanțul celei de-a 12-a ediții a evenimentului.

Totodată, cei care au susţinut şi promovat acest proiect au fost recompensaţi cu diplome şi cupe (peste 100) de către Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS), drept recunoştinţă pentru aportul la succesul proiectului.

„<Spartachiada profesorilor> a fost și este mai mult decât un proiect sportiv. Este o ocazie de a aduce împreună cadrele didactice din diferite domenii într-o atmosferă de camaraderie, competiție sănătoasă și, poate cel mai important, de promovare a unui stil de viață sănătos. Fie că am alergat sau am jucat volei sau orice altă activitate sportivă, am reușit să ne depășim limitele fizice sau poate mai mult cele psihice, să ne cunoaștem mai bine și să construim legături mai puternice între noi. Proiectul nostru a demonstrat că educația nu se desfășoară doar între pereții unei clase, ci și pe terenurile de sport, în echipe, în spiritul colaborării și respectului reciproc”, a transmis prof. Maria Reuț, moderator al întâlnirii.

„Spartachiada profesorilor” s-a desfășurat la finele lunii iunie, pe 16 ramuri sportive, cu participanți din Suceava și din alte județe ale țării, precum și din Republica Moldova și Ucraina.

Întâlnire a bilanțului și concluziilor

Evenimentul de vineri, 4 octombrie, fost o întâlnire a bilanţului, a concluziilor, precum și un prilej de a discuta despre importanța sportului în viața elevilor și adulților, precum și despre deprecierea acestei discipline în rândul școlarilor.

A fost evidențiat faptul că elevii au doar o singură oră de sport pe săptămână la școală, precum și faptul că populația planetei, tinerii în mod special, sunt tot mai inactivi și dedică un timp limitat (sub 150 min./săptămână) sau deloc activităților fizice.

Au răspuns afirmativ invitaţiei ASIS de a lua parte la eveniment autorităţi locale şi judeţene, universitari, directori de şcoli, cadre didactice, colaboratori, sponsori (Celestin și Ambu Life), iubitori ai sportului.

Au luat cuvântul, adresând mesaje de felicitare, subprefectul județului Florin Sinescu, vicepreședintele Consiliului Județean Niculai Barbă, prorectorul Universității din Suceava Aurelian Rotaru, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport – Florin Leuciuc, inspectorul școlar de specialitate, Marius Colțuneac, președintele Asociației Sportul pentru Toți – Mihai Androhovici, reprezentanți ai sponsorilor, directori ai școlilor care au găzduit întreceri, profesori etc.