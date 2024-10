Infrastructură

În Marginea a fost inaugurat, vineri, un pod nou care face legătura între Satul Nou și restul comunei. Alături de primarul din Marginea, Gheorghe Lazăr, la eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, precum și primari din localitățile învecinate. În discursul său, Gheorghe Flutur a ținut să reamintească momentul de la inundațiile din anii 2008 și 2010, când locuitorii acestei comune au construit singuri un pod de lemn. „Dumneavoastră ați dat o palmă autorităților statului de atunci, arătând că faceți într-o noapte un pod de lemn. Și atunci toată lumea era speriată de ce s-a întâmplat la Marginea. Și acum a făcut puiuți podul ăla. Eu sunt nu bucuros, ci foarte bucuros pentru că am fost umăr la umăr cu primarul meu drag și prieten Gheorghe Lazăr pentru construcția acestui pod care leagă satul nou de satul vechi. Și eu, în viața mea, de aproape 25 de ani de când sunt în politică și în administrație, am construit”, le-a transmis Gheorghe Flutur locuitorilor din Marginea. El a adăugat că are curaj să se uite în ochii cetățenilor din Marginea pentru că aici s-au realizat și se realizează investiții importante pentru dezvoltarea acestei comune. „Acum cred că primiți ceea ce ați așteptat de mult. În primul rând civilizația, apa și canalul. Marginea este localitatea care are cel mai mare proiect finanțat, de 50 de milioane de euro, pentru apă și canal. Meritați pe deplin. Nu cred că era normal ca peste 11.000 de locuitori să nu aibă apă și canal. Și țineți minte că cineva voia să vă facă oraș. Eu am bucuria că vă aducem apa și canalul. Și mai aveți un proiect de vreo 9 milioane de euro pentru gaze naturale, care a început deja. Apa, canalul și gazul înseamnă civilizație. Important este ce rămâne în urma noastră. Rămâne podul acesta, de la Vasilovschi, rămân apa, canalul și vorba cuiva: domnule Flutur, ajută-ne să avem și după ce bea apa. Adică locuri de muncă și pentru asta va fi bătălia noastră”, a declarat șeful administrației județene. El l-a felicitat pe primarul Gheorghe Lazăr pentru toate investițiile din comună, de la noua primărie, cămin cultural și până la școlile modernizate. „Bravo primarului Lazăr pentru că este un primar gospodar și așezat. Mă bucur că este alături de mine și mă bucur că am putut și eu să vă fiu de folos, pentru că nu e ușor. Bătălia este mare, dar Bucovina cred că a simțit această dezvoltare în ultimul timp”, a spus președintele CJ Suceava.

În final, el a ținut să remarce faptul că în momentul de față în județul Suceava sunt proiecte de peste 600 de milioane de euro prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. ”Eu voi preda mandatul de președinte, dar nu vă las. Mă duc mai departe cu ajutorul dumneavoastră și al bunului Dumnezeu în primul rând. Sunt peste 600 de milioane de euro care au intrat în județul Suceava și a fost lupta mea ca să trimit acești bani. Nu există localitate să nu aibă proiect”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.