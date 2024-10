Duminică, 6 Octombrie 2024 (17:07:42)

Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că administrația liberală lasă un județ dezvoltat, cu proiecte de peste patru miliarde de euro, atenționând în același timp că PSD intenționează să blocheze mai multe investiții mari. Prezent la o întâlnire cu membrii Organizației Municipale Suceava a PNL, Gheorghe Flutur a spus că administrația liberală la Suceava a făcut cinste județului. „Administrația liberală lasă un județ dezvoltat. Un județ cu cozonaci la care vin PSD-iștii să-i mănânce dimineața aburinzi. Da. Ei nu au găsit covrigi sau câini cu covrigi. Au găsit cozonaci la Suceava. Noi am investit în acest județ, am investit în acest oraș. E foarte ușor să îți faci tricouri că vei face ceva. Vreau să îi văd trecând această iarnă”, a spus Flutur. El a ținut să le transmită sucevenilor să fie atenți la ceea ce urmează să li se pregătească.

„Autostrada Nordului e pe cale de dispariție. Flutur a lăsat documentele la cheie. Trebuia organizată licitația ca să înceapă procedurile pentru autostrada Nordului. Este dată deoparte. De ce? Trebuie să îi întrebăm pe cei din PSD. Ce pregătesc Sucevei?”, a spus Flutur.

El a atras atenția că oprirea finanțării pentru autostrada Nordului va însemna și un semnal de adio pentru sucevenii din Diaspora. Mai mult, liderul PSD Suceava a subliniat că speră ca PSD „să nu arunce autostrada Nordului la coș”. „Să nu mă facă PSD să-mi iau scăunelul și măsuța în intersecție la Humor să cer semnături muntenilor că li se blochează varianta ocolitoare. Pentru că ei asta au făcut. Și vor găsi motive. Că e prea scump, că e nu știu cum. Să fie sănătoși. Cum știu să facă în Banat, în Ardeal, pe Valea Oltului, Prahova, trebuie să aibă grijă și de Suceava. Nu doar de cozonacii de aici și de cabanele noastre, ci și de autostrăzi”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a făcut referire și la Spitalul de Copii din Suceava, spunând că de un an de zile se roagă de Guvernul condus de Marcel Ciolacu să emită o ordonanță pentru această investiție. „Documentația toată este la CNI pentru această investiție de 170 de milioane de euro. Ce am putut face din surse proprii am făcut, și anume Spitalul de oncologie pe care l-am deschis săptămâna trecută. Dar unde sunt investiții mari, era un împrumut de la Banca Europeană de Investiții unde Suceava e pe o listă, însă nu au dat drumul”, a precizat Flutur. El și-a exprimat speranța că atunci când PSD va veni la conducerea județului să fie pornită această investiție.

Nu ultimul rând, Gheorghe Flutur a atras atenția și asupra faptului că și primul tronson din autostrada A7 Pașcani - Suceava a fost deja contestat. „Nu știm când se va elucida această problemă. Am văzut că e contestat de cei care fac podul de la Brăila. Nu comentez mai mult, dar trebuie să știm adevărul”, a afirmat președintele PNL Suceava.

El a mai spus că în mod sigur, în primăvara anului viitor sucevenilor o să li se facă dor de administrațiile liberale.