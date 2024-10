Decizie

Președintele Consiliului Național al Partidului Umanist Social Liberal, Daniel Ionașcu, ar putea candida pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputaților. Decizia ar fi luată deja de conducerea centrală a PSD, Consiliul Politic Național al acestui partid fiind cel care validează listele finale de candidați pentru alegerile parlamentare pentru fiecare filială județeană din țară.

Potrivit unor surse politice, marți seara, numele lui Daniel Ionașcu apărea pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputaților, o decizie finală urmând să fie luată în perioada imediat următoare. Daniel Ionașcu ar urma să ocupe locul patru pe lista pentru Camera Deputaților a social-democraților suceveni.

De precizat că pe 20 septembrie, Consiliul Politic Județean al PSD Suceava a stabilit în urma unui vot unanim propunerile de candidați și poziția pe listă pentru alegerile parlamentare din acest an. Pe locul patru pe această listă, care ar urma să fie ocupat de Daniel Ionașcu, se afla profesorul Petru Crăciun, unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

De precizat că o candidatură din afara Organizației Județene Suceava a PSD era puțin probabilă la alegerile parlamentare din acest an, având în vedere rezultatele obținut de social-democrații suceveni la alegerile locale din acest an. Reamintim că PSD a câștigat alegerile de la începutul lunii iunie, respectiv președinția Consiliului Județean Suceava, Primăria municipiului Suceava, precum și cel mai mare număr de primării. În aceste condiții era de așteptat ca PSD Suceava să intre în alegerile parlamentare din acest an cu o listă de candidați formată din membrii organizației județene, fără ca pe listă să se regăsească persoane desemnate de la nivel central. Rămâne de văzut dacă validarea finală din partea conducerii centrale a PSD va însemna și prezența pe lista PSD Suceava a unor candidați din partea altor formațiuni sau din afara județului.

Reamintim că și la alegerile din urmă cu patru ani, pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputaților s-a aflat tot un reprezentant al PUSL, Vlad Popescu Piedone. Acesta a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Sectorului 5 din Capitală și urmează să preia în scurt timp această funcție.