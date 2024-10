Simona? Sau Ilie?

Redebutul Simonei Halep într-un turneu second hand care se dispută la Hong Kong a fost și dezamăgitor, și generator de discuții. S-o luăm pe rând: mai întâi, meciul (mai exact întregul turneu) nu a fost preluat de Digi TV, probabil fiindcă e de un nivel atât de scăzut încât nu a fost inclus în pachetul de tenis contractat pe întregul an. Dincolo de asta, cred că putea fi cumpărat după ce s-a aflat că va fi acolo și Simona, numai că probabil nu prezenta interes pentru capii trustului Digi. I-am înjurat nițel, apoi am căutat să dau de meciul Halep - Rodionova, ceea ce am reușit: l-am văzut în ferestruica de la site-ul de pariuri Superbet... și-mi pare rău și acum! Apoi, înainte de meciul de debut, Ilie Năstase a dat niște declarații absolut corecte, spunând că nu înțelege de ce Halep se coboară în așa hal încât să participe la un turneu challenger de câteva puncte. "Ce vrea să demonstreze? Și cui?", a mai întrebat Ilie. "Că mai poate să joace?". După care primul loc 1 mondial ATP a zis că e o problemă de demnitate, și că el nu ar fi mers niciodată la un asemenea turneu în care Simona poate trece un tur, poate două, poate să-l și câștige, dar asta nu înseamnă nimic în fața unor adversare de doi bani. Meciul? Cum a zis Ilie! Simona n-a jucat nimic. Servește catastrofal (ambele au câștigat mai multe break-uri decât game-uri pe serviciul propriu),scurtele le trimite în fileu sau în ceruri (i-a ieșit una singură, în setul 2), ceea ce arată că nu s-a pregătit absolut deloc. A câștigat chinuit, dar nu o văd trecând și de turul 2. Eu zic că e vremea odihnei. Definitive. Am mai văzut reveniri în tenis, unele chiar spectaculoase, dar am văzut și prăbușiri definitive după accidentări sau suspendări, majoritatea mai scurte decât ale Simonei. Dar când stai doi ani fără să miști un deget pentru a-ți îmbunătăți jocul în punctele lui slabe, înseamnă că ți se rupe-n paișpe de ceea ce va urma. Evident că m-aș bucura cot la cot cu dv dacă ceea ce am spus aici se dovedește greșit. Numai că atunci când te bazezi doar pe miracole, fără să faci nimic tu însuți, nu poate fi soluția câștigătoare.