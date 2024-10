Până pe 20 octombrie

„Back to college”, la Iulius Mall Suceava, cu promoții, tombolă cu premii și „welcome pack-ul necesar integrării tale în comunitatea studențească”, anunță reprezentanții Iulius Mall. „Transformă începutul de an universitar într-o mare sărbătoare și adună-ți gașca de colegi pentru a deschide un nou sezon în care te așteaptă nu doar emoțiile începutului, ci și bucuria revederii cu prietenii tăi! Pentru a face primele zile de facultate speciale. Ia-ți notițe pentru următoarea ta aventură și începe de pe acum să planifici cele mai cool și interesante activități ale toamnei, pentru că Iulius Mall te așteaptă cu surprize”, este mesajul campaniei „Back to college”.

Până pe 20 octombrie 2024, Iulius Mall dă tonul sărbătorii cu welcome pack-ul, accesoriul de ,,bun venit” al fiecărui student, ce conține o răcoritoare, o pungă de Takis și nelipsitul carnet cu promoții speciale, la operatorii din mall, pentru studenți. „Vei fi înscris automat la tombolă și vei putea câștiga una dintre cele 5 boxe portabile SONY. Nu uita că extragerea va avea loc pe data de 21 octombrie! Tot ce trebuie să faci este să vii la Centrul Info cu adeverința sau carnetul de student vizate”, informează reprezentanții Iulius Mall. Atmosfera din Iulius Mall devine, după o vacanță lungă, și mai animată odată cu întoarcerea studenților în campus. Nissa, C&A și Meli Melo au pregătit promoții la piese vestimentare și accesorii trendy, iar sucevenii și nu numai pot rememora momentele verii, dându-și întâlnire cu grupul de colegi și savurând preparate culinare, la oferte speciale, de la Mado sau Dionisus. „Xpert Beauty, my Geisha și Cupio adaugă puțină magie chipului tău și au grijă de rutina ta de îngrijire. Profită de reducerile speciale, lasă-te purtat de spiritul <back to college> și nu uita să vii la Iulius Mall pentru a-ți lua welcome pack-ul”, spun organizatorii.