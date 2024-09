Clubul Rotary Suceava-Bucovina

Clubul Rotary Suceava-Bucovina organizează joi, 5 septembrie 2024, de la ora 19:00, în centrul municipiului Suceava, evenimentul cultural Simfonii de Toamnă, ediția a XI-a. Pe scena evenimentului vor urca artiștii orchestrei Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, sub bagheta maestrului dirijor Cristian Spătaru. În premieră, la Suceava, va concerta soprana Valentina Naforniță, acompaniată de tenorul Dumitru Mîțu, ambii din Republica Moldova. În prima parte a spectacolului, publicul va fi încântat de vocea și prezența Paulei Seling, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România.

Prezentatorii ediției a XI-a a Simfoniilor de Toamnă vor fi Cătălina Bălăceanu și Cătălin Anchidin.Cătălina Bălăceanua fost aproape de acest eveniment încă de la prima ediție. Este licențiată în comunicare, absolventă a școlii BBC și bursieră a Școlii de Jurnalism Deutsche Welle Germania. A fost președintele Clubului Rotary Suceava-Bucovina în perioada 2022-2023, fiindu-i oferită distincția „Paul Harris”, pentru contribuția semnificativă în Rotary.

Cătălin Anchidin esteunul dintre cei mai cunoscuți oameni de comunicare de film din România și membru al Academiei Europene de Film. A lansat peste 100 de producții cinematografice, dar și seriale de televiziune. A fost backstage host la Oscarurile Europene în 2022, la Reykjavik. Este prezentator al rubricii de film de la SuperNeatza la Antena 1 și „La film cu Anchidin”, la Europa FM. De-a lungul timpului, a realizat interviuri în exclusivitate pentru România cu nume celebre de la Hollywood, precum Kate Winslet, Sarah Jessica Parker, Amy Adams, Pedro Pascal.

Proiect de anvergură

Partea tehnică a evenimentului va fi asigurata și în acest an de Expert Music, o companie de profil din Suceava, înființată în 1999. O echipă de profesioniști care an de an participă la evenimente internaționale pentru a învăța și a aduce în țară noutățile din industrie.

Pe lângă actul artistic, Simfoniile de Toamnă, spune Marius Socoliuc,de la Expert Music, înseamnă peste 200 de efecte luminoase, 85 de microfoane, 3 kilometri de cabluri electrice pentru semnal, 120 de metri pătrați de ecrane și o echipă de 13 operatori montaj.

„Partea tehnică a unui proiect de anvergură înseamnă atât echipamentele de ultimă generație, cât și expertiza echipei. Când cineva cumpără un produs sau un serviciu de la Expert Music, îl felicităm că participă la dezvoltarea calității evenimentelor care ne fac viața mai frumoasa”, a adăugat Marius Socoliuc.

„O experiență elegantă și o amintire plăcută”

Managerul proiectului Simfonii de Toamnă, Dan Cușnir, spune că „Simfoniile reunesc! Simfoniile ne aduc împreună! Acesta este mesajul organizatorilor pentru ediția a XI-a, un eveniment la care sucevenii sunt invitați să participe și să petreacă o seară de toamnă cu muzică și lumină, în centrul municipiului”.

Președintele Rotary Club Suceava-Bucovina (2024-2025), Adrian Rusu, susține că anul acesta proiectul Simfonii de Toamnă s-a bucurat de deschiderea unui număr impresionant de antreprenori din Suceava. „Împreuna cu Rotary, au decis să întoarcă comunității din reușitele și bucuria lor prin acest proiect. Le mulțumim! Suntem încrezători că va fi o ediție care va oferi o experiență elegantă și o amintire plăcută”, a completat Adrian Rusu. Accesul în zona cu scaune (vor fi aranjate peste 6.000 de scaune) din centrul Sucevei (Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor) se va face de la ora 18.00, pe bază de invitație, iar spectacolul va începe în jurul orei 18.30/19.00, în funcție de timpul în care se vor ocupa scaunele.