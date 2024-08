Cioburi de metaforă

În localitatea ȘANȚ din județul Bistrița-Năsăud se desfășoară, zilele acestea, o întâlnire a câtorva poeți și epigramiști - printre care am onoarea să mă număr! - invitați de către Grigore și Adela COTUL, organizatorii Festivalului Național de Epigramă ,,La Izvorul Someșului’’, pentru a susține un spectacol umoristic sub titulatura ,,RADIO ȘANȚ’’, cu participarea renumitului caricaturist Costel PĂTRĂȘCANU din Brăila. I-am rugat pe colegii mei să-mi pregătească, fiecare, câte două epigrame pentru cititorii rubricii ,,Cioburi de metaforă’’ din cotidianul Monitorul de Suceava și iată ce am primit…

CUPLU DE MATEMATICIENI

(Adela COTUL)

Matematica, se pare,

O învață fiecare:

El… prin cercuri vicioase,

Ea-n triunghiuri amoroase.

GOSPODINA ECONOMĂ

(Adela COTUL)

De-o lună fac economie

La apă, gaz și energie,

Și-o să vă spun cum reușesc:

Nu spăl, nu calc și nu gătesc!

VIAȚĂ MODERNĂ

(Petru Ioan GARDA)

E huzur şi sărbătoare,

E un dolce farniente,

Până când pe card apare

,,Fonduri insuficiente!’’

EPITAF

(Petru Ioan GARDA)

Pe crucea mea, la ,,decedat’’,

Nimic n-au scris: ori nu mai vor,

Ori - pur și simplu - au uitat,

Ori știu că sunt nemuritor.

IDILĂ ÎN GURA HUMORULUI

(Radu PĂCURAR)

Cu dulceața, afinata

Și-arsenalul de cultură,

N-am putut seduce fata...

Că era cu caș la GURĂ !

FINAL DE SEZON LA MUNTE

(Radu PĂCURAR)

Iarba slabă, plânge rânza,

Oile nu dau smântâna,

La cioban e gata brânza...

Face duș si-nchide stâna.

NUNTĂ DE ARGINT

(Daniel BRATU)

A constatat, în noaptea nunții lor,

Că tot ce-a fost, azi nu mai e pe listă:

El nu mai e destul de amator,

Nici ea destul de profesionistă.

SUPERLATIVUL ABSOLUT

(Daniel BRATU)

Neavând alternativă,

Concurentul a pierdut…

Forma-i fu superlativă,

Dar și juriul absolut!

UNUI IUBĂREȚ

(Sanda NICUCIE)

Că n-o să moară-n patul lui,

Îi spune gândul sub perucă;

De-atuncea doarme unde-apucă,

Nu mai contează-n patul cui!

DISCURSUL LUI AGHIUȚĂ LA SOSIREA POETULUI

(Sanda NICUCIE)

Poet cu ifose și toane,

Având păcate numeroase...

Îi dau în grijă trei cazane,

Și-un post de șef la ,,păcătoase’’.

RELAȚII DE VECINĂTATE

(Florin ROTARU)

Am fost la tipa de la trei

Să-i cer o cană de ulei,

Mi-a dat și ea cât a putut,

Deși ulei nu a avut...

POZIȚII IRECONCILIABILE

(Florin ROTARU)

Când m-a-nșelat c-un tinerel

Am înghițit, n-am divorțat,

Dar n-am putut s-o iert defel

Când am aflat cum a votat!

ȘEDINȚĂ

(Lucian PERȚA)

,,E bine să ţii postul mare’’,

A zis primarul, în final;

Şi-l cred… Cu patru secretare

E indicat şi e normal!

UNUI POET

(Lucian PERȚA)

Pedant, în toate străluceşte

Şi versurile-i sunt spălate,

Un singur lucru îi lipseşte

O baie de... realitate!

DISCRIMINARE

(Ștefan CIOCIANU)

Lumea e în transformare:

Mulți își schimbă sexul, iar

Eu, ca om normal, se pare

C-am ajuns minoritar!

CERC VICIOS

(Ștefan CIOCIANU)

Dorind mereu să fie bine

De ani de zile-am tot schimbat

Și iată am ajuns, în fine,

Exact de unde am plecat.

DESPRE UNIRE

(Constantin MOLDOVAN)

O moldoveancă, faină tare,

Mi-a spus, tranșant și fără frică:

- Eu îmi doresc unirea mare;

Dar am făcut doar… una mică!

DE HALLOWEEN

(Constantin MOLDOVAN)

E halloween, această sărbătoare

Pe care am păstrat-o, peste ani,

Așa cum o serbau - cu mic, cu mare -

Strămoșii noștri… geto-americani!

SUCCESUL ÎN POLITICĂ

(Grigore COTUL)

Mai toți, din jurul lui, au spus,

Aflând că l-au numit pe post:

Putea s-ajungă mult mai sus,

Dar nu-i suficient de prost!

REVELAȚIE

(Grigore COTUL)

Cu fiecare lună, an,

Mă simt din ce în ce mai bine

Că pot să fiu contemporan

… cu mine!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!