Clarificări

Conducerea Casei Județene de Pensii Suceava a transmis marți că nu toți pensionarii suceveni au primit deciziile de pensionare din cauza unor erori ale softului folosit pentru recalcularea pensiilor. Directorul CJP Suceava, Constantin Boliacu, a precizat că pentru 1.420 de pensionari au fost retrase deciziile de pensionare de la Poștă după ce s-a constatat că softul folosit a dat anumite erori. „Unele persoane nu au primit deciziile. Le vor primi în cursul lunii septembrie sau octombrie. Ne întoarcem la septembrie și vor primi banii din urmă. Este și o deficiență în soft, dar și aici, la Suceava, ne încadrăm în același procentaj pe țară de nesoluționare a dosarelor. Am decis să retragem deciziile de la poștă pentru că softul nu permitea și dădea erori. Și am spus că mai bine să le rezolvăm noi decât ca cineva să primească mai mult, și apoi să dea banii înapoi, sau mai puțin. Am vrut ca totul să fie corect”, a spus Constantin Boliacu.

La rândul său, directorul adjunct al CJP Suceava, Bogdan Alupoaie, a explicat că decizia de a retrage aceste decizii a fost luată după ce s-a constatat că au existat anumite neconcordanțe referitoare fie la adresa destinatarului, fie la anul pensionării sau stagiul de cotizare, motiv pentru care „am convenit ca în loc să trimitem o decizie care să nu reflecte în totalitate realitatea, mai bine să emitem decizia corectă în cursul lunii septembrie”. În același timp, șeful CJP Suceava a spus că mai sunt anumite categorii de pensionari pentru care nu s-au emis deciziile de pensionare, având în vedere că se așteaptă un nou soft de calculare de la București. Aici intră în special pensionarii din magistratură și cei din agricultură, precum și cei care au intrat anul acesta la pensie.

Peste 39.000 de suceveni primesc o pensie de peste 3.000 de lei în urma recalculării

Pe de altă parte, Constantin Boliacu a ținut să precizeze că din punctul său de vedere noua Lege 360 în baza căreia s-a făcut recalcularea pensiilor este una bună și a dat asigurări că nicio pensie nu va scădea. Boliacu a arătat că în județ au fost recalculate 134.728 de pensii, dintre care 106.577 au crescut. Creșterea medie a pensiilor în județ a fost de 24%. El a mai spus că 7.700 de pensii au depășit cuantumul indemnizației sociale, adică 1.281 de lei.

Cea mai mare creștere a unei pensii în urma recalculării în județul Suceava este de aproape 5.000 de lei, iar cea mai mică pensie este de 1 leu. Decizii cu pensii de 1 leu au primit persoanele cu handicap care au avut o contributivitate de doar o lună la sistemul de pensii, astfel de cazuri înregistrându-se în toată țara. Deși în decizia de pensie apare suma de 1 leu, persoanele în cauză vor primi în continuare suma de 1.281 de lei.

„Nici o pensie în plată nu va scădea. Să fie toată lumea conștientă și liniștită că pensiile nu vor scădea. Unele pensii rămân în plată și în realitate creșterea de la 1 ianuarie va fi mai mică. Și spun asta pentru că Legea 360 este o lege mult mai bună decât vechile legi pentru că s-a avut în vedere principiul contributivității, prin care să se elimine inechitățile existente”, a declarat Boliacu. El a mai arătat că persoanele care au avut o vechime în muncă, respectiv un stagiu contributiv de sub 25 de ani nu beneficiază de aceste creșteri.

Șeful CJP Suceava a mai declarat că după prima operațiune de recalculare urmează să fie realizată a doua etapă, în care se vor lua în considerare sporurile primite de angajați. „Legea 360 prevede luarea în calcul a diferitelor sporuri care nu au avut caracter permanent. Indemnizații, acordul global și alte sporuri. Iar pentru aceasta, toți pensionarii trebuie să aducă adeverințe eliberate de angajatori cu aceste sporuri. Iar în adeverință este obligatoriu să se arate că s-a constituit și s-a achitat CAS”, a explicat Boliacu.

El a ținut să mai precizeze că după prima etapă de recalculare, în județul Suceava a crescut numărul pensionarilor care primesc o pensie de peste 3.000 de lei, de la 22.947 de persoane în luna august, la 39.039 de persoane în luna septembrie. Constantin Boliacu a mai spus că există și multe persoane care sunt nemulțumite de sumele de după recalculare, zilnic la sediul Casei de Pensii prezentându-se în jur de 150 de pensionari care solicită clarificări. Boliacu a arătat că la dispoziția acestora sunt 4 ghișee, precum și alți 4-5 salariați care discută cu cei care solicită clarificări. Până în prezent, la Casa de Pensii Suceava s-au înregistrat oficial circa 200 de cereri pentru recalcularea pensiilor din partea celor nemulțumiți.