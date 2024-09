Doar Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava mai are gardă fizică la Radiologie

Situație grea

Spitalele publice încep să se confrunte cu o nouă problemă, și anume incapacitatea de a asigura gărzile în secțiile de radiologie și imagistică prin prezența fizică a medicilor. Spitalele au aparatură și dotare foarte performante, dar nu mai are cine le utiliza deoarece pe de o parte sunt tot mai puțini medici radiologi, iar pe de altă parte, dintre cei puțini și mai puțini sunt dispuși să lucreze sub presiunea foarte mare din sistemul medical de stat. Preferă să-și ofere serviciile de interpretare doar de la distanță, online, pe bază de contracte cu tarife pe care spitalele nu le prea pot negocia.

Totodată, în fața ofensivei de oferte de muncă din sistemul privat și din străinătate, salariile din spitalele publice din România nu mai sunt tentante. Față de un salariu net de aproximativ 13.000 de lei acordat unui medic radiolog într-un spital de stat, clinicile private, inclusiv din județul Suceava, oferă contracte cu venituri de cca 50.000 de lei net lunar.

În județul nostru, un singur spital public, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, mai are gardă fizică la Radiologie. La celelalte garda este asigurată de la distanță, pe bază de contracte de telemedicină.

Spitalul Municipal Rădăuți are doi medici radiologi, care au program de la 8.00 la 14.00. După ora 14.00 până dimineață la 8.00, în weekend și de sărbătorile legale garda este acoperită online, de un centru de imagistică medicală din Târgu Mureș.

Managerul spitalului, Dorin Tibeică, a declarat că din august a semnat cu acest centru contract de interpretare imagistică. Pacienții sunt scanați la Rădăuți, imaginile sunt trimise la medicii de la Târgu Mureș și verbal rezultatul este comunicat în două ore, normal, și în 30 de minute, în regim de urgență. Conform contractului, o gardă obișnuită, de la 14.00 la 8.00, este plătită de spital cu 700 de lei, iar cea de weekend, de 24 de ore, cu 4.000 de lei. În acest preț intră interpretarea a două examinări la computerul tomograf (CT) în garda normală și patru interpretări în weekend. Pentru fiecare interpretare suplimentară se plătește aproximativ 100 de lei/segment investigat.

Managerul Tibeică spune că din data de 15 august a.c., când a fost semnat contractul, într-o gardă lungă apar circa 3-4 investigații suplimentare. „Online ei îmi asigură permanența la orice oră din zi și din noapte, deci am rezolvat problema gărzilor. Cu cei doi medici ai noștri abia acoperim programul zilnic, ne-ar trebui 8 medici radiologi ca să acoperim garda. Costurile sunt ca și cum am plăti medici să facă de gardă fizic”, a afirmat Dorin Tibeică.

La Spitalul Municipal Fălticeni este un singur radiolog, abia de luna viitoare va veni încă un medic. Managerul Vlad Morariu spune că acesta are o normă la spital și jumătate de normă pentru interpretare de la domiciliu, iar restul este acoperit de o doctoriță din Iași, căreia spitalul îi plătește 30 de lei/segment interpretat. Lunar, suma este similară cu cea pe care o achită spitalul din Rădăuți doctorilor de la Tg. Mureș, de 6.000-6.200 de lei. Doctorița interpretează într-o gardă până la 3 CT-uri pe zi și 10-12 examene radiologice.

Spitalul Municipal Vatra Dornei are tot numai un medic radiolog pentru programul zilnic din timpul săptămânii, 8.00-14.00, și un contract de colaborare cu o clinică de profil din Suceava, care furnizează rezultatele verbal în două ore și în scris în 6 ore.

Managerul Valentin Stan a declarat că spitalul are contract cu această firmă încă de anul trecut și de atunci prețurile n-au crescut foarte mult. „Doar pentru weekend și sărbători legale au majorat cu 50 de lei prețul”, a declarat managerul.

Interpretarea unui CT cu substanță de contrast este 100-150 de lei/segment în garda normală și 250 de lei/segment în regim de urgență și în weekend. Fără substanță de contrast în weekend și în regim de urgență costă 200 de lei. Pentru radiografii prețul plătit de spital în garda normală este de 20 de lei/segment, cu rezultatul scris în 24 de ore.

Spitalul Orășenesc Siret a rezolvat problema prin externalizarea serviciului de radiologie. Managerul Sorin Haraseniuc a spus că unitatea medicală are contract cu un medic radiolog din oraș, căruia îi plătește 4.000-5.000 de lei lunar, la tarifele per serviciu decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Medicul face interpretări doar în timpul săptămânii, de la 8.00 la 14.00, și doar „în cazuri extreme” în afara acestui program. „În afara programului pacienții sunt trimiși la spitalele din Rădăuți și Suceava. La noi adresabilitatea este foarte mică, nu ne permitem să angajăm un radiolog”, a afirmat managerul.

La Spitalul Orășenesc Gura Humorului există un radiolog angajat, care are program în spital de la 8.00 la 14.00 și face gardă de la domiciliu de la 14.00 la 20.00 și în weekend, după cum a declarat managerul Cornel Vieru. „Avem și un medic rezident, dar va veni peste 4 ani. Am căutat să accesăm telemedicina pentru radiologie, dar este prea scump. Costă mai mult decât salariul unui radiolog și nu ne permitem”, a afirmat managerul Cornel Vieru.

Managerul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc nu a putut fi contactat.

Un spital de stat plătește garda de weekend (de 24 de ore) efectuată fizic de un medic angajat cu circa 1.000 de lei net. Față de 4.000 de lei, cât solicită și primesc pentru serviciile prestate prin telemedicină, este evident că radiologii nu mai sunt deloc motivați să rămână în spitale și preferă să se asocieze și să ofere servicii la distanță la cât mai multe unități medicale.