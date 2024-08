31 august 2024

Sâmbătă, 31 august 2024, se va desfășura cea de-a doua ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un proiect fără precedent în spațiul cultural european, inițiat și coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR), membră a celei mai mari rețele pan-europene a muzeelor – Network of European Museum Organisations (NEMO), și cofinanțat de AFCN. Inițiativa a venit ca o completare firească a Nopții Europene a Muzeelor, patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM), eveniment cultural muzeal desfășurat la nivel internațional, care anul acesta a avut loc în data de 18 mai 2024. Având în vedere succesul de care s-a bucurat în fiecare an acest proiect, Rețeaua Națională a Muzeelor din România a propus publicului, începând din anul 2023, o nocturnă muzeală dedicată exclusiv patrimoniului cultural din spațiul rural românesc.

Ediția de anul trecut a Nopții Muzeelor la Sate a depășit așteptările organizatorilor, atât din punctul de vedere al receptivității publice și a numărului de obiective participante, cât și din punctul de vedere al impactului și al mediatizării naționale.

În apropiere de Fălticeni, la Bunești, sâmbătă, 31 august 2024, între orele 12,00-24,00 va fi deschis Muzeul „Vama Veche din Bunești, 1800”, amenajat în fosta clădire a Vămii din perioada Imperiului austro-ungar, când în satul Bunești era granița Bucovinei cu Regatul. Bătrânii din sat povestesc şi acum cum satul a fost împărțit în două, de un pârâu, de-o parte fiind locuitorii Buneștiului din Regat, iar de cealaltă parte locuitorii Buneștiului din Bucovina. În această clădire a funcționat o bună perioadă de vreme și Primăria Bunești, dar din cauza degradării avansate, acest adevărat monument a fost lăsat în paragină.

„După 4 ani de muncă, am reușit să finalizăm în acest an lucrările de reabilitare a clădirii. Muzeul are aproximativ 300 de exponate vechi și foarte vechi, adunate de la oamenii satului, donate sau cumpărate și cu siguranță vom mai aduna și în anii care urmează”, a declarat Ioan Ștefan, primarul comunei Bunești.

Proiectul Muzeului „Vama Veche din Bunești”a demarat în mandatul edilului Gheorghe Beraru şi a fost continuat de primarul Ioan Ștefan, fiind unul dintre proiectele sale de suflet, ce reflectă trecutul satelor Petia, Uncești, Podeni și Bunești. Multe dintre obiectele expuse au fost adunate de-a lungul anilor de Ion Ștefan, fost muzeograf, astăzi primar la comunei Bunești.

Clădirea este una de patrimoniu, are un aspect deosebit, iar în preajma acesteia au fost amenajate spații verzi. Fiecare încăpere de la parterul clădirii aduce în atenție teme diferite, precum îndeletniciri, tradiții, obiceiuri, istoria locurilor, religia, școala și eroii comunei. Muzeul adăpostește la subsol, unde pe vremuri era arestul, încăperi în care au fost amenajate un vechi atelier de fierărie și unul pentru țesut.