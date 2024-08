La Iulius Mall Suceava, next station este „Back to school”

Ofertă

Next station este acum „Back to school”, la Iulius Mall Suceava, unde veți găsi brandurile preferate și veți descoperi bucuria de a fi împreună, din nou, la școală. „<Back to school> vine la Iulius Mall cu chef de distracție, shopping și premii. Pregătește-te de școală cu cele mai noi articole de la brandurile tale preferate, participă la campania Back to school și poți câștiga una dintre cele 4 tablete Samsung”, anunță Iulius Mall.

În perioada 30 august - 8 septembrie 2024, cumpărăturile de minimum 400 de lei, pe un bon sau maximum 3 bonuri cumulate, din 3 magazine diferite, vă oferă șansa unor premii instant zilnice. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți la Centrul Info și veți primi un cadou surpriză, care poate fi o umbrelă DM, vouchere oferite de Adidas, Hervis, KidAchy, Treevi Pizza, Mesopotamia sau răcoritoare.

Participanții intră automat în tragerea la sorți pentru una dintre cele 4 tablete Samsung TAB S9. Pentru mai multe detalii, află regulamentul campaniei de pe site-ul Iulius Mall Suceava. Partenerii campaniei sunt: Coca Cola, DM, Hervis, C&A. Descoperiți ce au pregătit magazinele, pășiți într-o nouă aventură alături de prieteni și colegi și nu uitați să treceți pe la Centrul Info din Iulius Mall pentru a vă lua premiul.