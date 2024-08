Fără apă

Încă două localități din județul Suceava au apelat la pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) pentru a le aduce apă cu cisterna. Este vorba despre comunele Dorna Arini și Ostra, care se alătură orașelor Solca și Siret, unde pompierii militari au dus în luna august, până pe data de 20, peste 500 de tone de apă. Pentru a avea o reprezentare a acestei cantități, menționăm că o autospecială de pompieri are capacitatea de 5 tone. De asemenea, 400-500 de tone de apă sunt necesare pentru obținerea unei tone de grâu.

Președintele în exercițiu al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, că a ridicat problema crizei de apă potabilă în ședința coaliției de guvernare, de joi, 29 august a.c., apreciind că aceasta este „fără precedent în România, mai ales în județele Moldovei”. „Nu este vorba doar despre apa pentru irigații, ci și de apa potabilă. Sunt multe comunități afectate de lipsa apei potabile, în stațiile de captare a scăzut nivelul apei și am solicitat premierului găsirea de urgență a unor măsuri pentru a nu se mai ajunge în situația în care oamenii umblă cu căruțele, mașinile sau cisternele de la o fântână la alta și caută disperați apă. Am primit asigurări de la conducerea Guvernului că are în vedere măsuri de sprijin, începând cu județele din estul României, precum Botoșani, Iași sau Vaslui”, a declarat Flutur.

Potrivit acestuia, programul pentru soluționarea crizei apei ar presupune alocarea de fonduri pentru creșterea numărului de puțuri și adâncirea celor existente acolo unde este deficit de apă și extinderea rețelei de apă în zonele unde au început să sece fântânile.

În ceea ce privește județul Suceava, președintele Consiliului Județean a afirmat că cele mai mari probleme sunt pe Valea Siretului, la Grămești, la Zamostea și la Solca. De asemenea, în opinia sa, de la stația de captare de la Berchișești, care alimentează municipiul reședință de județ, ar mai trebui „cel puțin încă o conductă, dacă nu chiar două, spre Suceava”, în contextul în care numărul de abonați din zonă a crescut cu câteva mii.

„Împreună cu prefectul de Suceava vom iniția un proiect de hotărâre de guvern care să plece de la Consiliul Județean Suceava și Prefectură pentru alocarea de fonduri localităților din județul Suceava care au probleme cu apa”, a subliniat Gheorghe Flutur.

Pe de altă parte, președintele CJ afirmă că județul Suceava are o bună șansă cu amplul program al ACET, cofinanțat din fonduri europene, care vizează modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în 14 localități din județul Suceava, incluzând municipiile Suceava, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei, patru orașe și cinci comune.

Este un proiect major de investiții în infrastructura de apă potabilă și canalizare, cu o valoare totală de 275 milioane de euro, care a fost inițiat în 2015 și este cel mai amplu de acest fel din ultimii 30 de ani în județ, atât în ceea ce privește volumul și complexitatea lucrărilor, cât și aria de implementare. Lucrările includ instalarea a 720 de kilometri de conducte, construirea de stații de captare, pompare și epurare și racordarea a 43.000 de gospodării la rețelele publice de apă și canalizare.