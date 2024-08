Tutti frutti... cu dragoste (18). Vulgaritate

Cuie.„Samuel Wallis, un căpitan de navă ce a petrecut mai mult timp în Tahiti, a relatat că «femeile sunt, în general, foarte drăguţe, unele adevărate frumuseţi, dar complet lipsite de virtute». Fascinaţia tahitienilor faţă de fier a dat naştere unui schimb de facto în care un cui era oferit în schimbul unui rendez-vous sexual cu o localnică. Până la momentul în care Wallis a ridicat ancora, majoritatea marinarilor lui dormeau pe punte, pentru că nu mai existau cuie de care să-şi atârne hamacele.” (Christopher Ryan)

Dentist.I-am spus dentistului meu că mi s-au îngălbenit dinţii. Sfatul lui a fost să-i asortez cu o cravată maro.

Păzea!“Să nu te pui cu omul primitiv, / Că-ți crapă capul fără de motiv.“ (Corneliu Vadim Tudor – Distihuri)

Camel (toe). ˮPrin «camel toe» (expresie cu sens erotico-sexual) se are în vedere aprecierea în urma unei observaţii (directe sau discrete, de tip voyeur) sau expunerea în scopul observaţiei directe şi a obţinerii de efecte erotice în urma acesteia, a labiilor mari (externe) prin chilot. Raportarea se face la imaginea copitei (despicate) a cămilei. În scopul obţinerii unui efect de «camel toe», femeia poartă de regulă un chilot foarte strâmt, care face ca profilul labiilor mari să fie foarte evident şi, de asemenea, spaţiul creat între ele. Totodată, acest efect este urmărit de unele femei prin purtarea unui pantalon strâmt şi elastic. Însă dacă sunt femei care contează pe acest efect în sens de semnal sexual, sunt şi altele care (la plajă sau la sală) sunt interesate să-l ascundă sau se arată nemulţumite că, fără intenţia lor, purtarea unor articole de lenjerie intimă şi, mai ales, de plajă ori sport, le evidenţiază labiile externe. La bărbaţi, corespunzător pentru «camel toe» este «moose knuckle».ˮ (Sexualitate online)

Cânepă pisată.(Pregătirea cânepii pentru consum, Borca, Neamț). Seminţele de cânepă se recoltează de pe plantele feminine care, în mod paradoxal, se numesc haldani. Desprinderea se face prin baterea plantei cu îmblăciul pe un țol mare. Semințele se colectează și se condiţionează, uscându-se în strat subțire și ferit de razele solare. Pentru utilizări alimentare se pisează semințele cu un pisălog, apoi se pun într-un vas şi se spală cu apă călduță, prin agitare, rezultând o soluție albă, care se colectează. Se repetă operația de trei ori pentru epuizarea completă. Apa colectată se pune într-un ceaun pe pirostrii sau pe plită la foc potrivit. Se fierbe compoziția până urdește (spumează și se ridică la suprafață). Se colectează cu o spumieră și se pune la scurs. Această formă este utilizată apoi la diferite rețete: plăcintă de cânepă cu cartofi, julfă de cânepă cu crupe (de porumb), urdă de cânepă (urdă vegetală, de post), turte de urdă – „pelincile lui Iisus”. (V. Avădanei)

Speranțe.Nevasta – mai tânără, ați ghicit - unui miliardar se interesează la doctorul care urma să-i opereze soţul: – Mai exista speranţe, domnule doctor? – Depinde ce anume speraţi!

Cu tine.”Cu tine viaţa mea se luminează, / Cu tine hotărăsc a obosi, / Cu tine urc astenic spre amiază / Şi mă sfârşesc în fiecare zi. / Cu tine e-mpăcare şi e luptă, / Cu tine este tot şi e nimic, / Cu tine-mi înfloreşte lancea ruptă, / Cu tine sunt şi mare, sunt şi mic. / Cu tine totu-i parcă unt pe pâine, / Cu tine bradu-i brad, şi nu sicriu, / Cu tine astăzi mi se face mâine. / Cu tine mor pentru a fi mai viu. / Cu tine poezia mea există, / Cu tine chem zăpezi şi-alung zăpezi, / Cu tine nici tristeţea nu e tristă, / Cu tine eu te văd când nu mă vezi. / Cu tine sunt nedrept şi sunt dreptate, / Cu tine sunt gelos şi sunt gheţar, / Cu tine-ncep şi se termină toate, / Cu tine într-un schit apar - dispar. / Cu tine e lumină şi-ntuneric, / Cu tine zac să mă-nsănătoşesc, / Cu tine cubul redevine sferic, / Cu tine ce-i drăcesc, e îngeresc. / Cu tine e mai rău şi e mai bine, / Cu tine reîncepe viaţa mea, / Cu tine e mai greu ca fără tine, / Dar fără tine nu s-ar mai putea.” (Adrian Păunescu)

Naivitate. Doctore, am fost la dumneavoastră acum vreo trei ani şi mi-aţi spus să mă feresc strict de umezeală. – Da, da, îmi amintesc. – Am venit să vă întreb dacă pot să fac, totuși, o baie.

Tabac.Un bolnav se duce la doctor pentru că tuşea des: – Dom’ doctor, tuşesc rău. Doctorul îi recomandă: – Fumează numai zece ţigări şi vino la control peste o săptămână. Peste o săptămână, vine pacientul tuşind şi mai rău. – Ai fumat, măi, numai zece ţigări? – Da, răspunde pacientul.– Şi, înainte, câte ţigări fumai?, îl întreabă doctorul. – Până mi-aţi recomandat, nu fumasem nicio ţigară.

Tarife.Într-o altă zonă a României, pe malul Dunării, la Brăila, exista celebrul bordel ''La Tanti Elvira''. Locul era vizitat atât de ofițeri, nobili, marinari, cât şi de tâlhari. Locul a devenit cunoscut în acea perioadă datorită cântecului cu acelaşi nume care era fredonat atât de tineri, cât şi de bătrâni. Fetele din această locaţie lucrau ''la urgenţă'', iar bărbaţilor care nu plăteau după ce primeau serviciul li se arunca în cap ţucalul cu mizerie. În mare parte, prostituatele din cârciuma ''La Tanti Elvira'' nu erau din oraș, ci erau din zona Tulcei, a Basarabiei sau Dobrogei. Conform Registrului Prefecturii Poliției Orașului Brăila, majoritatea fetelor nu aveau studii superioare. Tot în aceste registre, în dreptul fiecărei fete se regăsea o poză cu aceasta și profesia pe care o avea. Conform unui abonament lunar vechi, prostituatele care ofereau plăceri şi în timpul deplasărilor erau plătite cu circa 50-60 de lei pentru o partidă. În acea perioadă salariile ''de jos'' variau de la 300-500 de lei, cât câștiga, lunar, un ucenic, până la peste 3.000 de lei, salariul unui muncitor calificat. Tot în aceeași perioadă, un kilogram de carne de porc costa 28,40 de lei. (descopera.ro)

Sex.”Sălbăticiuni în captivitate / în timp ce-şi păstrează sălbatica lor puritate / nu se înmulţesc, se întristează şi mor. / Toţi oamenii se află în captivitate, activi în captiva lor activitate, / iar cei mai buni nu se înmulţesc, deşi nici ei nu ştiu de ce. / Imensa cuşcă a vieţii de familie ucide sexul în om, simplitatea dorinţei e / deformată şi răstălmăcită. / Şi aşa, cu o crudă perversitate, / scrâşnind din dinţi în faţa enormei adversităţi, / tinerii se împerechează, se detestă şi le vine să plângă. / Sexul este o stare de graţie. / Ce nu poate exista într-o cuşcă. / Deci, spargeţi cuşca, îndrăzniţi şi încercaţi.” (D.H. Lawrence)

Vulgaritate."Am discutat până acum mai mult spectacolul vulgarităţii şi mai puţin naşterea şi expansiunea ei. Am spus că la mine primele gesturi de vulgaritate au apărut relativ târziu, odată cu oboseala adusă de experiență, cu plictiseala şi lipsa de interes. Nu mai eram capabil să mă dedic cu pasiune unei relaţii, nu mai eram capabil de o stare de creaţie, şi atunci apelam comod la ce ştiam... Odată ce apelăm la trecut, îndată ce trăim în trecut, devenim inevitabil greoi, stupizi şi vulgari. Mi s-a părut întotdeauna de o mare şi tristă vulgaritate obiceiul unor femei care, goale fiind în patul tău, nu găsesc ceva mai bun de făcut decât să-şi amintească trecutele iubiri... Nu mă stingherea deloc ideea că o femeie a iubit şi un alt bărbat - ar fi fost chiar stupid să nu fi fost aşa... N-am confundat niciodată lipsa de experiență cu pudoarea... Am cunoscut fecioare mai stricate şi mai vulgare decât cele mai îndârjite profesioniste. Majoritatea prostituatelor sunt vulgare şi pudice în același timp. Deci nu experienţa unei femei mă stingherea... Mă stingherea incapacitatea ei de a trăi prezentul... Oamenii privesc cu suspiciune prezentul - ca şi cum prezentul ar fi un fel de medicament detestabil care trebuie totuşi înghiţit. Ei trăiesc ori în trecut, ori în viitor... adică nu trăiesc deloc. Nu există cuvinte vulgare, există numai o accepţie vulgară care poate fi acordată tuturor cuvintelor..." (Teodor Mazilu)