Patul, somiera și salteaua pe care ne odihnim sunt esențiale pentru calitatea somnului.

Garanția unui somn sănătos, vine, de mai bine de cinci ani, de la Outlet – Paturi și saltele, de pe Calea Sucevei, nr. 263 B (în blocul de la intrare în Plopeni), magazin de familie, specializat în comercializarea de paturi, saltele și somiere.

Cu produse care oferă atât confort, cât și durabilitate, Outlet – Paturi și saltele și-a construit treptat un portofoliu bogat de clienți care se bucură de un somn bun și odihnitor.

Outlet – Paturi și saltele este un business de familie, început la Plopeni, în 2018, de la zero.

„Am locuit în străinătate, în Italia mai exact, timp de 22 de ani. Primii care au hotărât să se întoarcă acasă au fost copiii noștri, care s-au orientat către acest domeniu, însă la Timișoara. Apoi ne-am întors și noi și, de la zero, am pus pe picioare această afacere, comercializarea de paturi tapițate, saltele, somiere, colaborând încă de atunci cu furnizorul și partenerul nostru Timflex Timișoara, producător de saltele, paturi, somiere şi alte accesorii. Ulterior am evoluat, lucrăm cu stocuri mai mari, am deschis și un atelier unde facem la comandă anumite modele de paturi, tapițerii. Am crescut, ne-am dorit mai multă vizibilitate și am mutat magazinul <la stradă>, la intrare în Plopeni, pas care ne-a ajutat să ne dezvoltăm”, a povestit Adriana Iacob, administratorul afacerii.

Aceasta a menționat că Outlet – Paturi și saltele oferă o gamă generoasă de modele, în nuanțe și texturi dintre cele mai diverse, astfel încât fiecare client să poată găsi cu ușurință un pat tapițat și o saltea potrivite.

„Ne-am axat foarte mult pe produse durabile, rezistente, practice, cu ladă de depozitare spațioasă, cu mecanisme fiabile, însă nu am neglijat nici aspectul estetic. Un alt mare plus al nostru este promptitudinea, am fost rapizi în livrare, nu au așteptat clienții după noi. Dacă avem produsul dorit pe stoc, îl livrăm în aceeași zi. Cât privește paturile pe care le realizăm noi, la comandă, le livrăm în circa două săptămâni”, a mai explicat Adriana Iacob.

Garanție doi ani la paturi

La Outlet – Paturi și saltele poți avea încredere că vei găsi paturi accesibile ca preț, bune, fiabile care îți vor aduce confort și bucurie pentru mulți ani de acum înainte.

Paturile pornesc de la 1.800 de lei și în funcție de specificații pot ajunge la 2.900 de lei. Sunt din pal, îmbinările sunt realizate cu șuruburi cu gheare (împiedicând „scârțâirea” și oferindu-i rezistență), se pot monta și demonta cu ușurință, colțurile sunt tapițate, iar ca materiale folosite amintim catifea (de mai multe tipuri, fină, rustică, intinity - rezistentă la apă și foc), stofă și ecopiele, într-o gamă largă de culori.

„Paturile au un aspect clasic, elegant, dar utilitate ridicată, amintind aici și de lada de depozitare de dimensiuni generoase. Produsele sunt construite pe cadru de pal tapițat în întregime cu catifea rezistentă, ușor de curățat și întreținut. Clienții pe care i-am avut, din Suceava și din județele învecinate, au fost mulțumiți și multe comenzii ulterioare au venit pe baza recomandărilor lor”, au mai spus reprezentanții afacerii.

De asemenea, pentru produsele comercializate, Outlet – Paturi și saltele oferă o garanție de doi ani de zile.

Peste 20 de tipuri de saltele, cu diferite specificații

Outlet – Paturi și saltele are la comercializare peste 20 de tipuri de saltele, de diferite grade de fermitate, compoziții și materiale, potrivite pentru orice dimensiune și greutate.

„Avem saltele din spumă poliuretanică super ordopedică, memory foam, HR, cu grad înalt de confort, cu nivel de fermitate moale, medie sau tare, cu mai multe straturi de diferite densități. Gama este una foarte variată, îi așteptăm pe clienți în magazinul nostru să le vadă și să le testeze. De asemenea, saltelele sunt produse de Timflex Timișoara, profesionaliști pe această nișă, având în ofertă saltele pentru orice preferință, chiar și pentru persoanele care au probleme de postură, de dureri de coloană”, a mai spus Adriana Iacob.

Saltelele sunt lucrate cu atenție deosebită, redefinind confortul datorită specificațiilor materialelor și tehnologiilor din procesul de producție.

De asemenea, dimensiunile saltelei pot fi personalizate în funcție de nevoie clientului.

Cât despre somierele de la Outlet – paturi și saltele, acestea sunt din cadru de metal, cu lamele de lemn, din stejar alb, cu pistoane și mecanisme rezistente.

Sunt realizate în Italia și vin pe mai multe dimensiuni, până la 2x2m.

O parte din produsele Outlet – Paturi și saltele pot fi vizionate pe https://www.facebook.com/profile.php?id=100076828573335sau la https://www.paturitapitatesisaltele.ro/. Contact – 0733596317.