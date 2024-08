Joi, 8 August 2024 (16:05:00)

Colegiul Tehnic Rădăuți va purta titulatura de Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I”, propunerea de schimbare a numelui instituției fiind aprobată în ședința Consiliului Local de joi, 8 august.

Reprezentanții unității au menționat că inițiativa de a atribui unității un nume a fost luată cu ceva timp în urmă, fiind discutate, analizate și documentate mai multe propuneri.

În cele din urmă, a fost agreată varianta de Colegiul Tehnic ”Regele Ferdinand I”, titulatură justificată din mai multe considerente.

Directoarea liceului, prof. Niculina Mihaela Moisuc, a arătat că „din momentul în care ne-am hotărât să atribuim un nume colegiului, am făcut câteva incursiuni în trecutul unității și am ajuns la o serie de concluzii. Când au debutat activitățile didactice în această instituție, în urmă cu 119 ani, era o școală de fete cu numele de <Elisabeta Doamna>, după moda acelor vremuri. Sediul era o clădire veche, actualmente sediul Școlii Gimnaziale <Regina Elisabeta> Rădăuți. Noi ne-am gândit la o serie de variante și am rămas la Ferdinand I, nepotul lui Carol I, care, în afara faptului că a făcut o vizită în Bucovina, implicit la Rădăuți, în mai 1920, a fost și mai apropiat de această zonă”.

Prof. Moisuc a mai subliniat că a primit acceptul Casei Regale pentru folosirea numelui celui de-al doilea rege al României, care și-a exprimat recunoștința pentru această inițiativă.

„Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei române a primit scrisoarea domniei voastre și m-a împuternicit să vă mulțumesc pentru propunerea de a oferi Colegiului Tehnic numele <Regele Ferdinand I>. Îmi face plăcere să aduc la cunoștință faptul că majestatea Sa a acceptat ca instituția să primească numele Colegiul Tehnic Regele <Ferdinand I>. Vă rog să primiți, doamnă director adjunct, expresia celei mai alese considerații”, se arată în adresa semnată de șeful Casei Majestății Sale Custodelui Coroanei și adresată directoarei adjuncte, prof. Ioana Mihaela Bandiul, care s-a ocupat de corespondența cu instituția de la București.

În anul 2025, colegiul rădăuțean va împlini 120 de ani de la înființare, prilej cu care vor fi organizate manifestări care să-l celebreze pe noul patron spiritual.