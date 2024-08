Teoremă.Teorema lui Pinocchio: Omul nu este de lemn. Păiii!? Pozitiv. “M-am simțit încărcat pozitiv când am fost cu Ponta în comunitățile sinistrate.“ (Liviu Dragnea). Proverbe și zicători ”culinare” (3). E mai bun oul de azi decât găina de mâine. Făina dracului se preface toată în tărâțe. Foamea gonește pe lup din pădure. Fructul oprit e mai dulce. Găina bătrână face zeama bună. Găina care cotcodăcește mult nu ouă. La omul cu mult noroc fierbe oala fără foc. Leagă sacu până-i rotund, nu când îi dai de fund. Mai ușor poate hrăni un tată șase copii, decât șase copii un tată. Mama cea bună nu întrebă pe copii de le este foame. Merele frumoase pot fi și viermănoase. Nepoftitul n-are loc la masă. Nu da pâine câinilor altuia, că te latră ai tăi. Nu mânca cireșe cu unul mai mare la masă, că-ți aruncă sâmburii în nas. Oala nu se umple cu vorbe. Prietenul vechi e ca și vinul: cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Rău te hrănești cu mâncarea din traista altuia. Unde sunt bucate și pâine, sunt și șoareci. Zgârcitul e întotdeauna sărac. Apa distruge podurile și vinul capetele. Ai stricat vinul în care ai turnat apă. Măgarul cară vinul, dar bea apă. Pofta vine mâncând, setea se duce bând. (moldovaculinaria.ro). Lied. ” Erai păgână și frumoasă/Cum păru-l-așterneai pe masă,/lumina zilei, sperioasă,/se sfâșia ca o mătasă./Erai păgână și frumoasă./Și-atunci, molatic, când zâmbeai/se veștejeau copacii-n rai,/ceru-ntre noi îl coborai/și noi eram, că tu erai./Atunci, molatic, când zâmbeai./Erai frumoasă și păgână —/simțeam, cât ne erai stăpână,/sfârșitul lumii cum se-amână/c-un veac, c-un an, cu-o săptămână…/Erai frumoasă și păgână.” (Nicolae Dabija). O mie și una... Femeia căreia i-au căzut în plasă 1.000 de bărbați. Puține femei se pot lăuda cu ”performanțele” lui Shirley Andrews, o doamnă în vârstă de 80 de ani. Viața ei a fost dintotdeauna presărată cu picanterii și, spre deosebire de multe femei, se poate lăuda că i-au căzut în plasă toți bărbații. Shirley a declarat pentru un cunoscut ziar britanic faptul că niciodată nu a avut emoții când a venit vorba de cucerirea bărbaților. S-a iubit cu nici mai mult nici mai puțin decât 1.000 de bărbați, scrie Daily Mail. Ultima ei cucerire i-a șocat pe toți: noul ei iubit i-ar putea fi strănepot, pentru că are doar 18 ani. Femeia de 80 de ani din California susține că cel mai important lucru pe lumea asta este să rupi barierele, să nu îți trăiești viața după reguli prestabilite de societate. La vârsta la care alte bătrâne își cresc nepoții sau strănepoții, Shirley bifează câte o nouă aventură amoroasă. Mai mult, succesul la bărbați a dus-o inclusiv pe platourile filmelor pentru adulți. Actualul ei iubit, după cum vă spuneam, are 18 ani și se numește Kyle. Băiatul spune că din toate femeile cu care a fost, Shirley i-a oferit cel mai mult din punct de vedere sexual și afectiv. Bătrâna a fost căsătorită de mai multe ori, însă a divorțat repede de fiecare soț pentru că aceștia nu suportau libertatea ei. Afrodiziac.”Nu există afrodiziac mai bun pentru o femeie decât văietătura unui fost amant care își bârfește actuala nevastă.” (Simona Catrina). Scrisoare. „La ce Şerban, la care Foarţă / Să-mi mai descriu tristeţea mea? / Mi-e sufletul precum o scoarţă / De op tratînd despre lalea, / Lalea cu ceapa otrăvită / Ca inima unui baron / Ce părăsit de-a sa iubită / Pleacă spre Africa-n balon / Şi-acolo, într-o oază pură, / C-o carabină tip Flobert / Împuşc-un palmier în gură, / Se-ntoarce şi-l mănîncă fiert / În vechiul său castel cu stafii / Subţiri şi aerul vîscos, / Înconjurat de blînde mafii / De fluturi ce îi cad în sos…” (Emil Brumaru). Pinochio.Pinochio îi zice lui Gepetto: -Tată, penisul meu e denivelat și plin de așchii și e urât și...poate de asta, nu am succes la fete! - Fiule, când te-am creat, nu am acordat mare atenție acestui lucru, dar du-te la magazin și cumpără-ți niște șmirghel și…se rezolvă. După un timp, Gepetto îl întreabă pe Pinocchio: -Ei, fiule, ai rezolvat problema cu fetele? -Tată, după ce am cumpărat șmirghelul, cine mai are nevoie de fete?! PS. Pentru ONG-urile extrem de grijulii cu pădurea, cu Natura: Știți, băieți, cine a inventat rumegușul!? Păi, tocmai ce scrisei: Pinochio, când a descoperit șmirghelul! Căsătorie. (Anunț matrimonial din 1909). ”Un văduv în etate de 44 de ani fără copii, dintr-un sat fruntaş din Banat, cu o avere de peste opt hectare de pământ, cu casă, grădină şi cele trebuitoare. Caut de soţie o văduvă cu purtare bună, în etate de 30 – 35 de ani, dar să fie bine introdusă în lucrurile casnice şi în economia de pământ. Zestre de are, să fie bine primită, iară de nu-i, nu-i supărare. Scrisorile să se adreseze la Administraţia Libertatea, care mi le va trimite”. Propunere (îndrăzneață!). Măi bărbate, bărbătuț,/Lasă-mă să-mi țin drăguț/Că te-oi face să n-auzi/Să n-auzi și să nu vezi,/Ce ți-oi spune eu să crezi,/Să nu vezi și să n-auzi,/Ce ți-oi spune eu s-asculți! Salată.– Chelner, salata asta este pentru două persoane? – Da, bineînțeles! – Atunci de ce este un singur limax înăuntru? Diplomat. – Bulă, ce înseamnă să fii diplomat? – Să te gândești de două ori înainte să nu spui nimic…Soție.Un bărbat ”foarte” însurat, merge – în fine!, după îndelungi preliminarii – cu o domnișoară cu mult mai tânără ca el, la un restaurant de lux. Bărbatul intră în restaurant și comandă, cu voce imperativă: – Pentru mine, un aperitiv complet, cu fruits de mer, brânzeturi franțuzești…apoi o sticlă din vinul vostru cel mai bun, cel mai vechi…Chelnerul: – Și pentru soția dvs!? Clientul: – A, da… Offf! Lui nevastă-mea...dă-i un email și zi-i că mă simt excelent! Făcăleț.Când Nică (Ion Creangă)...nu se lasă dus prea ușor la Socola, mama Smaranda devine amenințătoare: „Să nu mă faci, ia acuş, să iau culeșerul din ocniţă şi să te dezmierd cât eşti de mare!” Altfel zis, să ia făcălețul, meleșteul, mestecăul, bățul gros și neted, folosit la mestecarea mămăligii celei vârtoase ori pripite. Tăuneasa – scrie, la rându-i, Eusebiu Camilar – prinse a scociorâ cu făcălețul... ”– Vezi, lele, să faci mămăliga cum trebuie!” Făcălețul – termen cu obârșii maghiare, fakalán –, având o largă răspândire pe teritoriul românesc. Și regionalismul meleșteu tot dinspre maghiară se trage, din verbul melleszteni, a meleștui, după cum consemnează Ion Pop Reteganul într-un text: toată era meleștuită de bătaie. (Citez, cu plăcere, din etimologul oltean, C. Voinescu)., Scrie și Sadoveanu: „Curăță bine și meleșteul, Culai; văd că prinde a se înfiera apa în ceaun”. Zice – avertisment- și o vorbă din popor: Dacă nu se samănă cucuruzul până la arminden, poți să-ți bagi mestecăul mămăligei în foc. (După o variantă mai dură – de pe valea Solonețului, de la bunicii mei: poți să ți-l bagi în c...! ....adică, mestecăul, făcălețul...devine un accesoriu inutil, în lipsa materiei prime (mălaiului, ce n-a rodit în acel an...). Câte multe – și bune, profunde – trimiteri are folclorul nostru...nesecat...Sâni. Merele şi sânii se aseamănă atât prin formă, cât şi prin evoluţie: înmuguresc, dau în pârg şi apoi…cad! (Dumitru Monacu). Sentinţă. – Cum găseşti noua mea rochie?– Ca apa! – Vrei să spui că e străvezie? – Nu!…E fără gust! Confuzie. O doamnă destul de plinuţă opreşte un taxi şi îi spune şoferului: – La maternitate! Acesta porneşte în trombă. După primele două curbe luate în derapaj, doamna continuă: – Vă rog, mai încet, eu doar lucrez acolo…Diferenţe. „Dragostea, sexul şi gelozia nu sunt totuna. Poţi să iubeşti un câine şi fără să faci sex cu el.“ (Silviu Prigoană)