Leonid Ilici Brejnev a fost un fel de preşedinte al Uniunii Sovietice (deşi funcţia nu există ca atare), adică secretarul general al Partidului Comunist, un "tătuc" care făcea legea după mintea lui şi se credea stăpânul lumii, dictatura comunistă pe care o preluase de la Hruşciov, iar acesta de la Stalin, fiind una dintrecele mai înspăimântătoare din istoria umanităţii. Înainte de orice, în acele vremuri, sovieticii (adică ruşii plus celelalte naţii din Uniunea Sovietică) trebuia să fie primii în toate cele: primii în Cosmos, primii în sport, primii în ştiinţă, în înarmare, în tot ce mişcă. De aceea, când Jocurile Olimpice au avut loc la Moscova, în 1980, neacceptând nici măcar ideea că ar putea să-i bată cineva la ei acasă (culmea e că i-am bătut şi la handbal, de le-am luat medaliile de bronz!), au făcut porcăria supremă pentru a-i furaNadiei Comăneci medalia de aur la individual compus: s-a analizat vreo 28 de minute exerciţiul ei, finalmente fiind depunctatăparcă cu 0,05 puncte la nu ştiu care aparat, ceea ce a dus-o pe locul 2, titlul fiindu-i dat sub formă de pomană Elenei Davidova! Am avut tot acest film în faţa ochilor acum vreo 3 zile, urmărind finalala sol de la Paris. La 44 de ani distanţă, scena s-a repetat, tot în dauna gimnastelor române, una fiind dată jos de pe podium, iar celeilalte interzicându-i-se accesul la medalie, de data asta în favoarea unor gimnaste americane: cea de pe locul 3 a făcut un exerciţiu amărât, sub cel al lui Voinea (depunctatăfraudulos pentru o ieşire de pe covor care nu a existat!), iar Biles, cu 2 ieşiri de câte 1 metru de pe covor, în loc să primească o notă de 11 sau 12, a luat 14 şi ceva, cu care s-a coțopenit pe locul 2! Nu, Brejnev n-a murit! Şi-a luat cetăţenie americană şi franceză, şi le dirijează în continuare pe maimuţele care arbitrează. Huooooo!