Burse FLEX

Liceenii suceveni au oportunitatea de a studia gratuit, timp de un an de zile, într-un liceu din Statele Unite ale Americii, prin intermediul unui program susținut de Ambasada SUA.

Liceenii cu cetățenie română se pot înscrie în programul de burse FLEX (Future Leaders Exchange Program), beneficiarii urmând să locuiască într-o familie americană și să studieze la un liceu american, pe parcursul anului școlar 2025-2026.

„Participarea la Programul FLEX, aflat acum în al 9-lea an de existență în România, este gratuită. În anii de implementare anteriori, FLEX România a oferit bursa către sute de liceeni români din mai multe județe ale țării, aceștia fiind repartizați la licee din state precum Washington, Texas, Colorado, California, Hawai, Iowa și Florida. Programul se adresează în egală măsură și liceenilor cu dizabilități”, a transmis American Councils.

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc următoarele condiții: să fie născut între 15 iulie 2007 și 15 iulie 2010;să fie elev(ă) în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul școlar 2024-2025, într-un liceu din România; să cunoască limba engleză;să fie cetățean al României;să întrunească cerințele vizei J-1;să nu fi stat în SUA timp de trei luni sau mai mult în ultimii cinci ani.

Înscrierile au început pe 1 august și se vor încheia pe 26 septembrie 2024, la https://www.romania.americancouncils.org/flex-ro.

„FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992, iar acum se află în cel de-al 31-lea an de existență. Programul presupune parcurgerea unui an școlar întreg în Statele Unite ale Americii de către elevii de liceu interesați care sunt declarați câștigători în urma competiției pentru acordarea bursei. Obiectivul programului este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, pentru ca liceenii să aibă ocazia de a învăța mai multe despre SUA și de a le face cunoscute americanilor țările lor de origine. În anul școlar 2024-2025, la nivel global, aproximativ 1.000 de liceeni vor învăța în SUA în cadrul Programului FLEX. Fiecare bursier va locui timp de un an împreună cu o familie americană și va studia la un liceu american, având toate costurile acoperite prin program. La întoarcerea în România, anul de liceu petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat”, au mai explicat organizatorii.

Procesul de recrutare

Recrutarea FLEX include trei runde riguroase de testare. Runda 1 este deschisă în perioada august-septembrie 2024. Această rundă include o aplicație online preliminară și 3 întrebări tip eseu care trebuie trimise în termen de 10 zile de la deschiderea aplicației online pe platforma AIS.

În runda 2, elevii vor fi invitați să participe la un test de engleză online.

Runda 3 va începe în octombrie 2024 și va include un interviu de grup și unul individual, încă 3 întrebări de tip eseu și o aplicație online. Ulterior, elevii selectați după această evaluare vor fi invitați să susțină un test complex de limba engleză.

După primirea aplicațiilor din partea tuturor candidaților, documentele sunt trimise la Washington, DC, unde o comisie de selecție le va examina. Rezultatele competiției sunt așteptate în aprilie-mai 2025. Odată ce rezultatele sunt publicate, finaliștii și cei care se află pe lista de rezervă pregătesc documentele necesare plecării, precum viza SUA și înregistrarea la școală.