Program

Activitățile organizate și în acest an în Luna Diasporei, la Suceava, în perioada 1-31 august, acoperă o largă paletă de acțiuni, de la dezbateri pe tema problemelor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și legislația referitoare la migrație, până la școli de vară, ateliere de creație pentru copii și spectacole.

Luna Diasporei începe cu masa rotundă Mentorat și Educație/ Dor de Bucovina-(Re)întoarcerea ACASĂ, inițiată de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Suceava, cu parteneri Organizația „Salvați Copiii” România, C.J.R.A.E Suceava, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava și Institutul pentru Parteneriat Social „Bucovina”, care va avea loc în data de 1 august, în intervalul orar 10.00 – 13.30, la Sala Auditorium Joseph Schmidt a USV. Sunt invitați reprezentanți ai comunităților locale, studenți, copii și/sau reprezentanții lor legali, pentru a discuta despre problematica copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

În perioada 1-31 august, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 11:00 -13:00, în Sala de Artă „Elena Greculesi” din cadrul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava se vor desfășura ateliere de creație pentru copii, sub titlul „RE-CREATIV”.

Prin Centrul Cultural „Bucovina”, până la sfârșitul lunii se pot organiza pelerinaje la Mănăstirea Putna. Tot în cadrul Lunii Diasporei, din 29 iulie până pe 2 august la Bălcăuți are loc ediția a V-a a Școlii de vară pentru copii de etnie ucraineană din județul Suceava.

De pe 2 până pe 15 august se desfășoară „Caravana copiilor – Rămâi aproape de copilul tău”, o campanie de informare destinată părinților care muncesc în străinătate, persoanelor în grija cărora rămân copiii și reprezentanților din sistemul de educație și din cadrul serviciilor de asistență socială din județul Suceava. Locurile de desfășurare sunt Primăria Rădăuți – 2 august; Primăria Salcea – 6 august; Primăria Dărmănești – 7 august; Primăria Satu Mare – 7 august.

În perioada 5-9 august, la Muzeul Satului Bucovinean are loc a VI-a ediție a taberei de creație pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuţi, cu trei ateliere de creație - coregrafie etnografică, încondeiere ouă și pictură pe sticlă. Tot Muzeul Național al Bucovinei organizează, în perioada 5 – 23 august, ateliere de artă pentru copii, sub genericul „Secretele maeștrilor”.

Pentru sucevenii care muncesc în Germania sau sunt interesați să lucreze în Germania, în ziua de 9 august, în Sala Unirii din Palatul Administrativ din Suceava, de la ora 11:00, Ambasada Republicii Federale Germania în România în parteneriat cu Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din România, EURES România și Consiliul Județean Suceava organizează o sesiune de informare privind drepturile cetățenilor români care aleg să lucreze în această țară.

În ziua de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Cacica va avea loc un spectacol folcloric susținut de Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, intitulat „Sărbătoarea Diasporei”, iar la Ciocănești se va desfășura Festivalul Național al Păstrăvului.

Tot din ziua de 15 august, până pe 18 august, la Cetatea de Scaun sucevenii din diaspora sunt așteptați la Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, iar de pe 18 până pe 23 august, la Rădăuți, la ediția a XXI-a a turneului internațional de fotbal pentru juniori „Patru Regiuni pentru Europa”. La eveniment vor participa tineri fotbaliști din Departamentul Mayenne - Franţa, Regiunile Schwaben - Germania și Cernăuţi - Ucraina, precum şi din judeţul Suceava.

În seria spectacolelor care au loc în Luna Diasporei se încadrează și „Cetatea de rock a Sucevei”, concertele rock care au loc la Cetate, în perioada 23 – 25 august.