Comuna Cacica va găzdui o nouă ediție a Festivalului Trufelor, eveniment care va avea loc în perioada 2 - 4 august. Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii și spectatorii vor avea ocazia să se bucure de frumusețile zonei, să asculte muzică tradițională, să descopere mâncăruri și băuturi tradiționale, dar și să admire creațiile meșterilor populari.

Programul festivalului cuprinde: vineri, 2 august: la ora 14:00 – Deschiderea Festivalului; 14:30 – Călin Brăteanu și Grupul folcloric tradițional „Dor” de la Moara, condus de Constantin Ieremie; 17:00 – „Așa-i jocu-n sat la noi” - Spectacol de muzică populară susținut de tinere talente din comuna Botoșana cu: Irina Solcan, Elena Cristina Creanga, Ionuț Tonet, Domnica Boca și Irina Gheață; 19:00 – Voicu Dorin Sax: Spectacol unic de muzică la saxofon, creând o atmosferă deosebită; 21:30 – Premierea celui mai frumos story cu tagul @festivalultrufelor: în fiecare aseară se va premia cea mai frumoasă poveste din cadrul festivalului. La ora 22:00, After party cu DJ Audaks: Petrecere cu DJ Audaks pentru o noapte de dans și distracție. Focul de tabără va încheia seara.

În a doua zi de festival, sâmbătă, 3 august: la ora 10:00 – „Dimineața pe răcoare”: - Cafeaua cu trufe!; 11:30 – Grupul vocal „Stejăreii” condus de Casandra Boca și jocuri populare din Cajvana prezentate de ”Muguri de stejari”, coordonator Gabriela Bucșa; 13:00 – Cântece și jocuri păstorești din zona Mălini susținute de Grupul vocal – instrumental „Obcina Stânișoarei”; 15:00 – ”Bătrâneasca n-am jucat!”: spectacol de muzică populară din subzona etnografică Rădăuți, susținut de Liliana Ursachi și Grupul folcloric ”Flori vicovene”; 18:00 – ”Satul meu din Bucovina” prezentat de tineri din diaspora; 20:30 – Premierea celui mai frumos story cu tagul @festivalultrufelor: în fiecare aseară se va premia cea mai frumoasă poveste din cadrul festivalului; la ora 21:00 – Raluca Radu și Fanfara Rotaria: Concert plin de energie şi muzică live; ora 22:00 – After party White Sensation cu DJ Spike: Petrecere continuă cu DJ Spike, pentru a încheia ziua într-un stil vibrant. Focul de tabără va fi parte din atmosfera serii.

Ultima zi de festival, duminică, 4 august, cuprinde activități care încep la ora 10:00: „Dimineața pe răcoare”: - Cafea cu trufe!; 14:00 – Antonia Seciu, Dana Dăncilă și Ansamblul ”Pădurețul” din Cacica: Recital special cu muzică și dans tradițional; 15:00 – Concurs de gătit: ”Bucate cu trufe”. Participanții își vor arăta abilitățile culinare într-un concurs cu preparate ce includ trufe și ingrediente locale; 17:00 – Eliza Hechelciuc și Ansamblul ”Dor Bucovinean” din Botoșana: Spectacol plin de tradiție și folclor; 17:30 – ”Festivitate de premiere”: cel mai bun preparate și cea mai bună fotografie. Anunțarea câștigătorilor; 18:00 – Concursul “Festival Look cu Fudul-IE”: Evaluarea participanților pe baza celei mai frumoase ținute de festival cu IE și accesoriilor tradiționale și moderne; 19:00 – Nominalizarea celui mai popular produs din festival: La fiecare încărcare, veți primi un tichet pe care îl puteți oferi bucătarului preferat, la final, bucătarul cu cele mai multe tichete va fi premiat; 21:30 – Premierea celui mai frumos story cu tagul @festivalultrufelor: în fiecare aseară se va premia cea mai frumoasă poveste din cadrul festivalului. La ora 22:00 – After party cu DJ Iulian Boz: Ultimul after party al festivalului, pentru a încheia evenimentul într-o notă festivă. Focul de tabără va marca finalul festivalului.