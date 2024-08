Până la preluarea „puterii”

Debut „spinos” al ședinței Consiliului Local Suceava de la finele lunii iulie – liderul consilierilor PSD, Dan Ioan Cușnir, i-a cerut primarului Ion Lungu să nu mai vină cu inițiative până la predarea mandatului către viitoarea conducere a Primăriei, care va fi a social-democraților.

„Pentru viitoarele ședințe de Consiliu Local, având în vedere că suntem într-o perioadă de tranziție, vă prezint câteva dorințe pe care le avem. Vă rog ferm să vă abțineți de la orice inițiativă pe subiecte de patrimoniu, PUZ-uri, orice fel de angajamente șamd.. Actuala echipă trebuie să asigure funcționarea, lucruri uzuale și cam atât. Inclusiv în această ordine de zi văd atribuiri cu titlu gratuit și nu înțelegem care este graba. Sucevenii au votat masiv împotriva unor astfel de abordări. Nu mai aveți legitimitatea, nu mai sunteți susținut de voturile sucevenilor”, a spus Ioan Cușnir, făcând apoi referiri punctuale la mai multe proiecte de pe ordinea de zi, dar și la acte administrative care au intrat în dezbatere publică și vor face subiectul unor ședințe viitoare.

Pornind de la o simplă actualizare a statului de funcții, de pe ordinea de zi, liderul consilierilor PSD, Dan Ioan Cușnir, care a fost și președinte de ședință, a pornit o tiradă de acuzații, tipice campaniei electorale:

„Ați făcut o organigramă și un stat de funcții pline de anomalii. Îndemnul meu este, domnule primar: Opriți-vă! În loc să vă intereseze funcționarea, v-au interesat constituirea unor birouri și servicii pentru a justifica niște salarii și sporuri. Mă voi limita la un singur exemplu: secretarul general al Consiliului Local are un spor de 50% la salariu pentru proiecte europene. Îndemnul meu este același: Opriți-vă!”.

Foarte „pornit” s-a arătat Cușnir și pe proiectele de urbanism, la care de obicei votează împotrivă, pe care le vrea stopate total până la preluarea conducerii Primăriei de către reprezentanții PSD.

Dan Ioan Cușnir i-a cerut lui Ion Lungu să se oprească de la inițiative de patrimoniu, PUZ-uri sau angajamente în numele Primăriei.

„Am văzut că ați pus patru PUZ-uri în consultare publică, cu termen de cinci zile. PUZ-ul este de fapt o cerere de derogare de la PUG. Atrag atenția: cei care forțeazăPUZ-uri acum au agendă ascunsă și ridică niște semne de întrebare și vor fi tratați ca atare. Sper să nu vedem PUZ-uri în ședințele viitoare...”, a spus el amenințător.

În replică, primarul în funcție, Ion Lungu, i-a atras atenția că el îl respectă, că respectul trebuie să fie reciproc, iar el este primar legitim până pe 27 septembrie.

„Asta inventați dumneavoastră, că nu am legitimitate, că au fost alegeri masive... Eu am un mandat care se încheie în data de 27 septembrie în baza votului dat de suceveni. Eu nu pot bloca Primăria în această perioadă. Faptul că de 20 și ceva de ani sunt în acest scaun înseamnă că am lucrat corect și voi lucra corect până în ultima zi de mandat. Nu cred că este interzis să aprobăm un PUZ, o problemă de patrimoniu, atât timp cât este legal. Cum vine asta: stați așa, nu mai faceți voi că venim noi? Acest Consiliu Local, acest primar, au legitimitate până în data de 27 septembrie. După aceea putem discuta. Cât timp documentele sunt în ordine ajung în fața Consiliului Local. De asta ne-au votat sucevenii, să funcționeze Primărie, nu să fie blocată”, a răspuns Ion Lungu.

O altă solicitare ciudată, de a stopa achizițiile unor echipamente pentru dotarea serviciului de Evidența Populației, a venit din partea consilierului PSD Gabriel Buciac, care a spus că „bate la ochi” faptul că se aprobă acum achiziția acestora, când nu erau prevăzute în buget de la începutul anului.

„Punem în aplicare o lege care a apărut luna trecută, care ne obligă să facem astfel de achiziții, pentru funcționarea serviciiilor furnizate populației”, l-a lămurit primarul Ion Lungu.

Ușor amuzat de tentativele reprezentanților PSD de a bloca orice se face până la preluarea puterii de viitoarea administrație locală, Ion Lungu a spus, ca o concluzie: „Mult a fost, puțin mai este. O să monitorizez și eu de la distanța mapa de CL, că nu am cum altfel, atunci o să îmi dau și eu cu părerea ...”.

Amintim faptul că Ion Lungu s-a retras din cursa electorală cu puțin timp înainte de perioada alegerilor, iar ca urmare a voturilor exprimate de suceveni în luna iunie, viitorul primar al Sucevei va fi Vasile Râmbu.