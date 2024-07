Bacalaureați de top

Clasamentul celor mai bune rezultate de la examenul de bacalaureat este dominat, de regulă, de absolvenții colegiilor reputate, unități din orașele mai mari ale județului.

În mod tradițional, cele mai mari medii sunt adjudecate de câteva colegii de prestigiu din municipiul Suceava și alte 2, 3 din județ.

În acest an, însă, pe lista celor mai bune medii de la examenul de bac, de peste 9,90, figurează doi absolvenți de la liceele din Liteni și Vicovu de Sus, Anastasia Maria Simioneasa și Sebastian Pitic.

„Încurajez elevii din zonă să aleagă liceul din Liteni”

Cu 9,95 la examenul maturității, Anastasia Maria Simioneasa, absolventă a profilului Științe ale naturii, de la Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteanu, are printre primele cinci medii din județ, de la bac.

Maria a fost notată cu 9,9 la Limba și literatura română, cu 10 la Matematică și cu 9,95 la Biologie.

„Nota de la matematică a fost o surpriză, acel 10 curat a fost surprinzător. M-am pregătit constant, pe tot parcursul liceului, multe variante de subiecte rezolvate, mult exercițiu. La liceul de la Liteni am avut parte de o pregătire bună, avem profesori excelenți, mai ales la disciplinele pe care se axează profilul meu, și chiar încurajez elevii din zonă să aleagă liceul din Liteni, să rămână aici, pentru că vor avea parte de toate condițiile și de pregătire bună”, a declarat Maria Simioneasa.

Adolescenta se pregătește pentru examenul de admitere la Tehnică dentară, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj. Pentru admitere, media ei de la bacalaureat va avea o pondere de 25%.

10 la evaluarea națională, șef de promoție cu media 10, 10 la bac

Sebastian Pitic, absolvent al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, figurează cu 9,91 la examenul de bacalaureat, demonstrând că și școala dintr-un oraș mai mic poate face performanță, dacă este însoțită de studiu consecvent.

Sebastian a fost notat cu 9,9 la proba de Limba română, cu 10 la Matematică și cu 9,85 la Fizică. Liceul l-a încheiat cu media 10, fiind șef de promoție. Tot cu nota maximă a fost admis în urmă cu patru ani la liceu.

„M-am pregătit singur, constant, fără meditații. În plus, la clasă am avut profesori foarte buni. Puteam opta pentru orice liceu pentru că am avut media de admitere 10, dar am ales liceul din Vicovu de Sus și a fost o alegere excelentă.

La bacalaureat, chiar dacă notele sunt foarte mari, la Limba română și la Fizică am făcut contestație pentru că, potrivit baremului, am rezolvat toate subiectele fără nici o greșeală”, povestește Sebastian.

Sebastian vrea să studieze în continuare Ingineria electrică sau Electrotehnică la Iași, la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, acolo unde este student și fratele său mai mare.