Miercuri, 10 Iulie 2024 (15:01:26)

Doi suceveni, consultantul fiscal Loredana Mihăilă, vicepreședinte al patronatului OFA UGIR, și expertul contabil Mihai Maierean, voluntar al Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR), au făcut parte din comisia care a purtat negocierile de la Guvern și de la Ministerul de Finanțe din ziua de 8 iulie a.c., în cadrul protestului „Fără haos în legislația fiscală”. Loredana Mihăilă a transmis, printr-un comunicat de presă, că întâlnirea cu ministrul Marcel Boloș a avut loc „pe fondul nemulțumirilor profunde exprimate de mediul de afaceri românesc, determinat să solicite un cadru fiscal mai clar și mai echitabil”. „Reprezentanții mediului de afaceri au prezentat un set de propuneri menite să sprijine dezvoltarea durabilă a economiei românești și să aducă stabilitate în legislația fiscală. Protestul și discuțiile de la Guvern și Ministerul Finanțelor s-au concretizat datorită eforturilor depuse de echipele de organizare și negociere, deci în contextul unor nemulțumiri exprimate de oameni. Nu a fost vorba de o consultare firească, voluntară a mediului de afaceri, motiv pentru care dialogul de ieri a pornit pe un fond destul de tensionat”, a arătat consultantul fiscal Loredana Mihăilă.

Aceasta a subliniat că unul dintre aspectele discutate cu oficialii guvernamentali a fost necesitatea realizării unui studiu de impact privind transmiterea facturilor de tip B2C în sistemul e-Factura deoarece trebuie asigurată securitatea datelor și protecția vieții private a contribuabililor.

De asemenea, PACR a solicitat introducerea posibilității unui credit fiscal pentru achiziția caselor de marcat pentru facilitarea adaptării la noile cerințe fiscale, revenirea la Legea Prevenirii, pentru care Patronatul Antreprenorilor Contabili din România și restul membrilor din echipa de negociere vor transmite punctele pe care le doresc introduse „pentru a asigura un cadru legislativ predictibil și favorabil dezvoltării afacerilor”.

Echipa de negociere a solicitat, de asemenea, un punct de vedere și găsirea unor soluții pentru recuperarea concediilor medicale, subiect care rămâne în analiza Ministerului Finanțelor. „Discuțiile de la Guvern au fost constructive, inițiativa noastră, a contabililor, fiind ascultată și înțeleasă. Obiectivul nostru a fost îndeplinit. În schimb, la Ministerul Finanțelor, nu am avut parte de aceeași deschidere din partea ministrului Boloș. Am părăsit sala după o oră în care nu am reușit să trecem de punctul 1, abrogarea e-TVA, pentru a respecta programul stabilit”, se arată în finalul comunicatului.

Deși în urma discuțiilor de la Ministerul Finanțelor nu s-a reușit abrogarea e-TVA, unul dintre principalele obiective ale protestului, Patronatul Antreprenorilor Contabili din România și-a asumat misiunea de a continua demersurile în acest sens.