Miercuri, 10 Iulie 2024 (13:53:30)

Evoluție remarcabilă a unui elev al Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni, care a fost admis cu o medie modestă la liceu, dar care, patru ani mai târziu, reușește să facă performanță și să o obțină o medie de top la examenul de bacalaureat.

Claudiu Petru Gabur figurează cu o medie de 9,13 la examenul maturității, la proba de Matematică fiind notat cu 9,90, cea mai mare notă de la liceul fălticenean.

La aceeași disciplină, la evaluarea națională de acum patru ani, fusese evaluat cu 5, notă mediocră, care nu-i oferea adolescentului prea multe perspective.

„Nu acordam suficientă atenție școlii, eram mai superficial, pot spune. Mi-am schimbat ideile, m-am ambiționat, am muncit constant și toate acestea au dat roade”, mărturisește Claudiu Petru Gabur, proaspăt absolvent.

Iar roadele au fost bogate și s-au concretizat în note mari, deplasări prin proiecte Erasmus, olimpiade, tabere și, nu în ultimul rând, aprecierea și încurajarea celor din jurul lui.

· Cel mai mic dintre frați, a fost crescut doar de mamă

Claudiu Petru este din comuna Bogdănești, fiind cel mai mic dintre frații săi, familia rămânând doar în grija mamei de mai mulți ani.

Admis în 2020 la Colegiul „Lovinescu” Fălticeni, specializarea Tehnician în industrie alimentară, a fost remarcat de profesorii săi pentru puterea de muncă și ambiția sa, calități ce însă nu erau reflectate în notele lui de atunci.

„Am remarcat că poate și își dorește mai mult, că e deosebit și are potențial. A crescut, a prins curaj și a început să se implice mai mult. Mai ales în clasa a XII-a a muncit enorm, s-a pregătit permanent. Suntem mândri de el și de parcursul său. O contribuție importantă a avut și mama sa, care l-a susținut și l-a încurajat permanent”, a povestit diriginta lui, prof. ing. Elena Balan.

Au urmat concursul județean ”O meserie pentru fiecare”, de la Colegiul „Petru Mușat”, unde a obținut locul I, Olimpiada de Tehnologii, unde a avut premiul al III-lea la etapa județeană, un program Erasmus în Franța, o tabără oferită de Rotary la Brașov etc.

„Cu ajutorul profesorilor și mai ales datorită programelor de pregătire organizate la liceu am reușit să obțin aceste rezultate bune: 9,90 la matematică, 9,1 la biologie, 8,4 la limba și literatura română, cu o medie de 9,13, a doua de la Colegiul <Vasile Lovinescu>. Am lucrat multe teste de antrenament, m-am pregătit permanent. De ce nu am făcut-o și înainte? Nu știu. Aveam altă idee despre școală”, ne-a mărturisit Claudiu.

Adolescentul vrea să-și continue studiile la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava.

„Felicitări, Claudiu Petru Gabur, un absolvent al colegiului nostru cu o evoluție remarcabilă în cei patru ani de liceu!

Claudiu este dovada faptului că, prin muncă proprie și alături de un colectiv didactic care sprijină mereu elevii, orice este posibil. A fost admis în clasa a IX-a cu media 5 la matematică și a reușit să obțină la bacalaureat cea mai mare notă pe liceu – 9,90.

Felicitări ție pentru efort, părinților tăi pentru susținere și colegilor mei care ți-au fost mereu alături!

Mult succes în continuare și sunt convins că vei avea un viitor strălucit!”, a transmis și directorul colegiului fălticenean, prof. Cristi Acatrinei Vasiliu.