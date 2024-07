Două magazine de desfacere

Atelierul de creație „Emanuela Iacob” din Plopeni, o afacere de familie, propune doamnelor modele elegante și deosebite de rochii, din voal barbie, din tafta, vâscoză etc., țesături într-o singură nuanță sau cu imprimeuri, lucrate cu finețe, rochii care se comercializează la cel mai bun raport calitate-preț.

Nici fetițele nu au fost neglijate. Astfel că în atelierul din Plopeni, Emanuela Iacob creează și rochițe pentru fetițe, începând cu vârsta de un an. Acum câțiva ani, Emanuela Iacob și Viorel Gavreliuc s-au hotărât să revină în țară, după ce au muncit mai mulți ani în Italia.

„În România ne-am întors acum 9 ani. Dar am lucrat ca angajați la alte firme. Eu la Timișoara, șef de producție la firma de paturi și saltele Nekygrup, iar soția a lucrat și ea la Timișoara, doar 2 ani și ceva, la firma Dittamo Intimo. Apoi, soția a plecat cu copiii la Suceava. Ea nu s-a regăsit la Timișoara și am stat așa departe unul de celălalt, cu multe drumuri obositoare cu trenul Timișoara - Suceava timp de 5 ani. Acum două luni am decis să mă întorc și eu acasă, la Suceava, să facem să crească firma NOIVREM SRL, în care suntem administratori și vrem să ajungem mult mai sus”, a povestit Viorel Gavreliuc.

Ce au agonisit, cei doi soți au investit în atelier, în materiale, în angajați, în magazinul de desfacere de lângă atelierul din Plopeni (strada Butnareni 28), dar și în magazinul deschis la Egros Shopping Suceava (Calea Unirii 27 D, intrarea nr. 10, stand 5, program, de luni până duminică, între orele 9:00-18:00).

Cei doi soți nu vor să se oprească aici, mai ales că li s-a alăturat și fiica lor, în vârstă de 18 ani, care o ajută pe mama ei cu desene, cu idei de noi rochii, pe care, apoi, Emanuela Iacob le transformă în modele.

O familie care își dorește să facă lucruri de calitate, produse românești, pe care să le comercializeze atât prin cele două magazine, cât și online. Mai nou, rochiile ce ies pe poarta Atelierului de creație „Emanuela Iacob” din Plopeni sunt expuse și vândute și la târgurile de industrie ușoară organizate în diferite orașe din țară. Fiecare zi este o provocare, fiecare zi înseamnă trudă, emoții, pasiune pentru familia care administrează atelierul de creație din Plopeni. Familia vrea să se extindă, să deschidă și noi magazine de desfacere, pentru că este convinsă că aprecierile venite din partea clientelor mulțumite sunt cel mai bun imbold pentru a continua afacerea. Colecțiile „Emanuela Iacob” pot fi admirate și online, pe Facebook, Instagram și TikTok.

Pe Instagram: atelier și magazin de rochițe produse în România, telefon 0728 034 508. Prețurile variază de la 99 de lei la 349 de lei. Doamnele au de unde alege. Mereu sunt pe stoc modele atractive, care așteaptă să fie cumpărate. Dacă nu ajungeți la atelierul din Plopeni sau la magazinul din municipiul Suceava, puteți să sunați la numărul de telefon 0728 034 508 și puteți plasa o comandă, care în 2-3 zile maximum va ajunge la destinatar. Se pot trimite colete în toată Europa, prin curier.

Programul Atelierului, de luni până vineri, între orele 9:00-18:00, sâmbătă 10:00-14:00, duminică este închis.