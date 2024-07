Hoții cu repetiție

Un tânăr din Suceava a ajuns în arest, reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii l-au pus sub acuzare pentru 6 infracțiuni de furt calificat – respectiv furturi din magazine. De regulă, în cazurile de furt din magazine, autorii scapă destul de ușor, mai ales dacă prejudiciul este recuperat, însă în cazul de față s-a constatat o repetiție a faptelor, ceea ce schimbă într-o oarecare măsură datele problemei.

Ultimul furt comis de Lucian Polocoșer este din data de 28 iunie, din magazinul Profi de pe strada Nicolae Bălcescu din centrul municipiului Suceava.

În acea zi, Poliţia Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre faptul că din magazinul Profi din centrul Sucevei un bărbat a sustras produse de pe raft.

Dosarul penal a fost reunit la un alt dosar penal, în care se efectuau cercetări faţă de același suspect.

Astfel, s-a constatat că este vorba de 6 infracțiuni de furt calificat, fapte comise într-un interval relativ scurt de timp.

După completarea probatoriului, pe numele inculpatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cum arestul IPJ Suceava este închis, clădirea Poliției Suceava fiind în renovare, Polocoșer a fost încarcerat la Botoșani.

După 24 de ore de arest, pe 2 iulie, inculpatul a fost pus în libertate, dar sub măsura controlului judiciar. Asta înseamnă că are impuse obligații și restricții, iar dacă va recidiva și va mai comite vreun furt are toate șansele să primească un mandat de arestare pe termen lung.