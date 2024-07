Joi, 4 Iulie 2024 (16:50:48)

Ideile lansate recent de președintele AUR, George Simion, referitoare la obținerea de către populație de locuințe la un preț mult sub nivelul pieței – de 35.000 euro, au stârnit multe discuții la nivel național.

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a afirmat că dreptul la locuire și casa familială, în același timp, sunt indicative și ancore ale dreptății sociale și ale demnității umane, acestea fiind și garanții ale libertății și ale egalității de șanse.

Făcând referire la „Planul SIMION”, lansat de președintele AUR, George Simion, Gheorghe Piperea consideră România are nevoie de programe naționale de construcție și de creditare, așa cum s-a întâmplat în SUA, pe vremea lui F.D. Roosevelt, în Marea Britanie, pe vremea lui Margaret Thatcher, în Portugalia și Irlanda azi.

„Casa familială și dreptul la locuire sunt, în același timp, indicative și ancore ale dreptății sociale și ale demnității umane. De asemenea, sunt garanții ale libertății și ale egalității de șanse. Fără casă (mai grav chiar, în urmarea evacuării silite din locuința familială), omul are toate „șansele” să devină un ratat, o pierdere de plusvaloare pentru familie, neam și societate, precum și o plasă de siguranță ruptă de care vor fi lipsiți urmașii și apropiații săi. Înmulțit cu numere mari, acest risc de ratare se poate transforma într-un eșec al democrației și al statului care, aparent, este stat de drept și social. Statul însuși, din plasă de siguranță socială pentru cetățenii săi lipsiți de resurse și de acces la ascensorul social, se transformă într-o entitate cinică, indiferentă și chiar ostilă. Inteligenți ca herr Iohannis Werner Klaus pot spune că un stat ca România este un stat eșuat, fără a pricepe că se poate nimeri să spună adevărul, ca un păcătos care fără să vrea slobozește o afirmație reală.

Țesătura economică și socială a României ultimilor 20 de ani de domnie securistică a lui Petrov, alias Băsescu, și Iohannis, suspect și el de colaborare cu securitatea comunistă, a creat o clasă restrânsă și ultrabogată de privilegiați și o masa mare de <egali> în sărăcie”, a declarat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul AUR a precizat că, dacă programe precum New Deal al F.D. Roosevelt au sprijinit economiile naționale, atunci un astfel de program, sub forma „Planului SIMION”, are toate șansele de reușită în România.

„Este nevoie de programe naționale de construcție și de creditare, așa cum s-a întâmplat în SUA, pe vremea lui F.D. Roosevelt, în Marea Britanie, pe vremea lui Margaret Thatcher, în Portugalia și Irlanda azi etc.

După toate calculele, chiar se poate cumpăra un apartament cu suma de 35 de mii de euro, cu plata pe loc sau pe credit cu dobânzi subvenționate de stat, care va pune la dispoziție cu titlu de concesiune terenul și utilitățile aferente unor asemenea ansambluri imobiliare. Se poate mai ales pentru că 90% din materialele de construcție se produc în țară, iar prețurile caselor sunt umflate artificial (inclusiv din cauza mitei sau șantajului judiciar, risc pe care dezvoltatorul imobiliar îl introduce în preț, precum și din cauza dobânzilor bancare triple față de media europeană).

De asemenea, este nevoie de un program național de corecție a contractelor de credit în vederea echilibrării prestațiilor, mai ales prin refinanțarea cu dobânzi subvenționate de stat.

Pe vremea crizei creditelor în valută, țări ca Polonia sau Ungaria au avut programe speciale de reechilibrare a contractelor, în cadrul cărora statul și-a asumat o treime din costuri, o altă treime fiind pusă în sarcina băncilor. Reamintesc că administrația Biden a demarat un program de ștergere a datoriilor rezultate din creditele de studii, în valoare de maxim 100 de mii de euro per debitor, în favoarea a nu mai puțin de 44 de milioane de oameni, cu credite cumulate de peste 1,6 trilioane de dolari”, a explicat avocatul Gheorghe Piperea.

Acesta a spus că cele două componente din Planul prezentat de George Simion sunt „programe complexe, cu impact pozitiv în economie (mai ales prin crearea de noi locuri de muncă și dezghețarea unor ramuri ale economiei stagnante în perioadele de criză), demografie și încredere în viitor”.

Gheorghe Piperea este avocat și profesor la Facultatea de Drept din cadrul Universității București.

Acesta a devenit cunoscut ca inițiator al unor procese colective deschise unor bănci comerciale cu privire la anumite comisioane considerate abuzive. De asemenea, este unul dintre promotorii legii dării în plată, care a permis celor care nu-și mai puteau plăti ratele să predea locuința băncii creditoare, fără alte datorii.