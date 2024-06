Ingenios și eficient

Socializare și politică... pe baloți de paie. Inedita întrunire electorală, cu sute de baloți de paie folosiți pe post de „fotolii de vară”, s-a petrecut la Ițcani, organizatorul fiind Mihai Flutur, un cunoscut gospodar al cartierului care a fost cândva poarta de intrare în Imperiul Habsburgic.

Cum punctul de întâlnire stabilit a fost la Ferma Ițcani, cea mai bună soluție pentru a le asigura oamenilor confortul necesar pe durata discuțiilor au fost baloții de paie, frumos aranjați, la distanță unii de alții. De cum i-a văzut, Gheorghe Flutur s-a și așezat pe unul dintre baloți, stând comod, ca într-un fotoliu de vară, în aer liber, până când în jur s-au ocupat toate locurile libere și l-a cedat pe al său unuia dintre invitați.

„Bine ați venit la expoziție... recent am văzut aici expoziția de porumbei, acum e una de fluturi!”, a spus zâmbind Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava, care candidează la un nou mandat, făcând referire la prezența sa și a organizatorului, Mihai Flutur.

Acesta a luat cuvântul în calitate de gazdă, mulțumind celor care au răspuns invitației sale de a fi prezenți la o discuții și au venit în număr mare - aproximativ 300 de oameni, chiar de fiecare avea cu siguranță treabă acasă.

„Să vedem câte voturi smulgem de aici, de pe baloți – eu și tânărul candidat de primar al Sucevei, Lucian Harșovschi. Eu am speranța că înțelepciunea sucevenilor va fi deasupra și de data aceasta... Îi mulțumesc lui Ion Lungu pentru ce a făcut pentru municipiu timp de cinci mandate, știu cum am început, cum a fost, așteptările oamenilor și faptele, iar acum se face o schimbare de gardă, de la un primar harnic la un tânăr destoinic. Iar ca să am garanția că nu-l lăsăm singur la greu am mai intrat eu o tură în competiție pentru Consiliul Județean. Am bătut județul Suceava în lung și-n lat și simt că sucevenii mă vor în continuare la CJ, iar atunci rugămintea mea e să-mi dați votul pentru primarul Sucevei. Este extrem de important să fim într-o echipă. Așa a reușit municipiul Suceava să intre în rândul orașelor liberale dezvoltate, de care se vorbește în toată țara – Cluj, Oradea, Sibiu, Brașov, Alba-Iulia, Arad, Timișoara, iar acum se vorbește și de Suceava și de Bucovina. Mă uit în țară și e o diferență clară între administrațiile liberale și cele socialiste”, a spus Gheorghe Flutur, care le-a mai vorbit de reorganizarea administrativ-teritorială care urmează, de atragerea de fonduri europene, dar și de oportunitățile care se vor ivi când se va începe reconstrucția Ucrainei, iar sucevenii vor fi printre primii care vor avea de lucru serios acolo și pe bani buni.

Discursul său, dar și al lui Lucian Harșovschi, candidatul de primar al Sucevei, al primarului Ion Lungu, precum și ale deputaților Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu s-au dovedit a fi cu adevărat captivante pentru mulțimea venită la întrunire, chiar și pentru cei care nu au mai încăput pe baloți și au stat în picioare, în jurul lor, mai bine de o oră și jumătate, și care la final i-au aplaudat pe cei care au luat cuvântul.

De remarcat a fost și faptul că, deși în mulțimea de oameni venită din cartierul Ițcani sau chiar și din Burdujeni, unii nu aveau simpatii liberale ori chiar susțin activ alți candidați, comportamentul a fost foarte civilizat, fără a-i întrerupe pe cei ce vorbeau, cel mult adresându-le întrebări pertinente, întrunirea de pe baloții de paie de la fermă fiind mai „elegantă” decât altele organizate în localuri sau în zone centrale.

