Candidat la Consiliul Local Suceava

La alegerile din 9 iunie, printre candidații pentru Consiliul Local Suceava se află și persoane care nu au fost implicate în politică până acum, dar au făcut acest pas, din anumite considerente.

Una dintre acestea este Raluca Tuchlei sau „Dizzy”, cum îi spun majoritatea celor care o cunosc - o persoană care emană bucurie și energie prin toți porii.

Este omul care a reușit să facă din pasiunea ei, cu profesionalism, o afacere de succes.

Lucrează de 18 ani în domeniul serviciilor de frizerie și ea este cea care a adus conceptul de BarberShop la Suceava.

“Am decis să mă implic direct și să îmi ofer susținerea, expertiza și toată energia mea lui Lucian Harșovschi în această competiție, pentru că am încredere că el va reuși să facă lucruri bune pentru acest oraș. Lucian Harșovschi are curajul și experiența necesară să pună în mișcare acele motoare care să atragă fonduri europene, investiții, parteneriate.

Până acum nu am mai făcut politică, dar m-am implicat în viața comunității prin diferite acțiuni. Am organizat evenimente caritabile, m-am implicat în diverse proiecte educaționale și târguri de adopție de căței. În fiecare an, din 2015 organizez alături de echipa mea proiectul meu de suflet, evenimentul caritabil “Noi Tundem, Tu Donezi”, un eveniment devenit deja tradiție, unde împreună cu echipa mea tundem pe baza unei donații, iar banii strânși sunt direcționați către diferite cazuri sociale.

M-am implicat de-a lungul anilor în diferite proiecte educaționale care au ca rol încurajarea tinerilor să se implice în activități de voluntariat, să își perfecționeze abilitățile de a vorbi limba engleză, cât și de a-și dezvolta latura creativă.

Orașul nostru are nevoie de noi perspective, dar și de specialiști, iar Lucian este persoana în care eu am încredere că poate genera modernizarea orașului nostru.

Sunt antreprenor, am călătorit în toată lumea, sunt un om de echipă și am ales să fac pasul în față într-un context provocator. Lucian, sunt alături de tine și hai să facem Suceava mai frumoasă!”

Candidatul PNL la funcția de primar al Sucevei, Lucian Harșovschi, și-a exprimat bucuria de a o avea în echipa cu care vrea să se ocupe de administrarea municipiului reședință de județ:

„Chiar sunt mândru de decizia pe care am luat-o atunci când am ales-o în echipă pe Dizzy - am descoperit o persoană extrem de implicată și muncitoare. Sunt ferm convins că se va implica 100% și va pune suflet în toate proiectele pentru Suceava și suceveni. Mulțumesc, Dizzy!”.

