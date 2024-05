Daruri

Colectivul Ambulatoriului de specialitate diabet zaharat împreună cu Asociația Lions Club Suceava, al cărei președinte este dr. Daniela Neagu, a pregătit și în acest an cadouri pentru copiii cu diabet aflați în evidența Centrului Antidiabetic Suceava. Coordonatorul Centrului Antidiabetic Suceava, lector univ. dr. Claudiu Cobuz, care este și medicul-șef al secției clinice Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Clinic „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, a declarat că darurile vor fi oferite în cadrul Ambulatoriului de diabet zaharat din spital începând din data de 3 iunie a.c., până la sfârșitul săptămânii. Copiii cu diabet care se prezintă la consultație sau fără consultație vor primi un cadou adecvat vârstei.

„Să trăiești cu diabet e o luptă nu doar uneori, ci zilnic, ceas de ceas, clipă de clipă. Dar ce nu facem fiecare dintre noi pentru sănătatea comorilor noastre, pentru zâmbetul lor ? Că doar de la copii ne vin bucuriile zilnice. Medicul specialist diabetolog are datoria de a-i învăța pe acești micuți despre diabet și, ulterior, cum să-și controleze boala cât mai sănătos singuri. Suntem puternici (medici și părinți), tocmai datorită acestor copilași, care, în ciuda condiției cu care trăiesc, știu să exprime doza zilnică de fericire. Astfel spunem doar atât: Azi e ziua ta! Dorim să îți aducem în dar un zâmbet… un vis… libertatea de a te bucura de câteva dulciuri ce nu îți vor afecta prea mult glicemia, și alte surprize!”, a transmis dr. Cobuz.

Potrivit datelor furnizate de acesta, la nivelul Centrului Antidiabetic Suceava sunt în evidență 37.397 de persoane cu diabet zaharat, din care 131 sunt copii. În anul 2023 s-au înregistrat 3.197 cazuri noi, din care 21 copii ( 0-18 ani ), număr în creștere față de anii anteriori. Dr. Cobuz a subliniat că în ciuda faptului că pandemia de Covid-19 a impus diverse restricții, programul național de diabet zaharat, cu acțiunile de inițiere și urmărire a tratamentului cu pompe de insulină și senzori de insulină, s-a derulat in condiții normale.

Introducerea precoce a laptelui de vacă în alimentația copilului este factor de risc pentru apariția diabetului

La nivelul Centrului Antidiabetic Suceava, din totalul de 31 de copii și tineri tratați prin pompa de insulină, 3 copii au fost inițiați în perioada pandemică. „Sunt în urmărire și monitorizare cu senzor de glicemie 73 de copii. Spitalul Județean Suceava, prin secția și ambulatoriul de diabet zaharat, este singurul furnizor de servicii medicale în specialitatea diabetologie care îndeplinește criteriile de derulare pentru programului național de diabet zaharat al CAS Suceava”, a precizat dr. Claudiu Cobuz.

Medicul a mai arătat că diabetul zaharat este considerat cea mai frecventă afecțiune endocrino-metabolică a copilului și adolescentului, cu o incidență în creștere la nivel mondial, dar și în țara noastră. Diabetul zaharat la copil „este una dintre cele mai grave afecțiuni care schimbă radical viața familiei, necesită atenție deosebită, cheltuieli economice, eforturi fizice și emotive mari, din partea copilului, părinților, instituțiilor ocrotirii sănătății și societății în întregime”, a evidențiat dr. Cobuz.

În România incidența diabetului la copii este estimată la 5,6/100.000. Începând cu secolul XX, boala se întâlnește din ce în ce mai des, cu o creștere a frecvenței în special la copiii sub 5 ani. „Această creștere pledează puternic în favoarea existenței unor factori determinanți din mediu, ale căror efecte sunt în creștere. Până în prezent au fost incriminați următorii factori de mediu: infecțiile virale; substanțe toxice: ex. nitrozaminele din produsele de carne; stresul psihologic; influențele climatice; alimentația din prima copilărie: în locul alăptării la sân, introducerea precoce a laptelui de vacă și a glutenului din produsele cerealiere. Academia Americană de Pediatrie recomandă ca nici un copil să nu primească lapte de vacă înainte de vârsta de 1 an. În prezent se discută că vârsta să fie ridicată la doi ani”, a mai spus medicul diabetolog.