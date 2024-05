În acest an

Principalii indicatori rezultați din activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava au fost analizați de prefectul Alexandru Moldovan și de comisarul de poliție Marius Emilian Rusu, iar rezultatele, transmise public printr-un comunicat de presă, nu sunt încurajatoare.

Astfel, prefectul a arătat că, urmare a solicitărilor venite din partea reprezentanților administrației publice locale, a instructorilor și școlilor de șoferi, începând cu luna februarie a acestui an lucrătorii de la Permise Auto Suceava au susținut și pe raza municipiilor Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni și Rădăuți sesiuni de examinare a candidaților la proba practică.

În același timp, au fost organizate sesiuni suplimentare de examinare la proba practică pentru categoria B și în zilele de sâmbătă, acordându-le astfel candidaților posibilitatea de a susține examenul la proba practică de mai multe ori pe parcursul unui an calendaristic.

În perioada 1 ianuarie – 24 mai 2024, au fost examinați la proba teoretică un număr total de 6.143 de candidați, dintre care au fost admiși 2.765 de candidați și 3.378 candidați au fost declarați respinși. Cel mai redus procent de promovare la proba teoretică este la candidații care au dat examen pentru obținerea permisului de conducere auto categoria B, respectiv 41,75%. Din 8.522 de candidați, au promovat doar 3.558. La categoriile A, A1, A2 promovabilitatea la proba teoretică a fost de 80,47%; la B1 - 78,57%; la C - 66,92%, CE - 86,31%; D - 81,62%. Per total, din 10.464 de candidați care au susținut proba teoretică au promovat 5.016, deci o promovabilitate de 47,94%.

În aceeași perioadă de referință, au fost examinați la proba practică un număr total de 9.312 candidați, din care au fost admiși 3.792 de candidați și 5.444 de candidați au fost declarați respinși. Cea mai mică promovabilitate se înregistrează tot la categoria B, unde din 7.494 de candidați au promovat 2.665, adică 36,15%.

La categoriile A, A1, A2rata de promovare a fost de 92,33%; B1 - 42,86%; BE -65,88%; C - 57,33%; CE - 62,99%; D - 60,56%. Per total promovabilitatea este de 40,77%.

Prefectul Moldovan a declarat că urmare a desfășurării activităților de examinare la proba practică pe raza celor trei municipii s-au creat decalaje în ceea ce privește perioada de așteptare în vederea susținerii probei practice, de aproximativ 2 luni, la data de 27 mai a.c. programările pentru susținerea probei practice putând fi realizate după cum urmează: 1 august a.c. - pentru susținerea probei practice categoria B; 5 august - pentru susținerea probei practice categoria C+CE în municipiul Suceava; 15 iulie - pentru susținerea probei practice categoria D, toate în municipiul Suceava.

Având în vedere situația reieșită din analiza datelor, prefectul Alexandru Moldovan a emis marți ordinul prin care a aprobat susținerea probei practice în perioada iunie-septembrie 2024 la categoria B, care va avea loc pe raza municipiilor Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc și Rădăuți.

În iunie, la Fălticeni proba practică se va susține în zilele de 4 și 18 iunie; la Câmpulung Moldovenesc - 5 și 19 iunie; Rădăuți - 6 și 20 iunie. În luna iulie, la Fălticeni examenul va fi pe 16 iulie, Câmpulung Moldovenesc pe 17 iulie și pe 18 iulie la Rădăuți. În august, la Fălticeni este programată proba practică pe 20 august, la Câmpulung Moldovenesc pe 21 august și pe 22 august la Rădăuți. În septembrie, la Fălticeni examenul practic va fi pe 17 septembrie, la Câmpulung Moldovenesc - 18 septembrie, la Rădăuți – 19 septembrie.

În afara datelor menționate, în iunie, iulie, august și septembrie proba practică se va susține doar pe raza municipiului Suceava, pentru toate categoriile.

Tot prin același ordin emis marți, prefectul a dispus ca ghișeele pentru operațiuni de înmatriculare, transcriere și autorizare provizorie să fie deschise în zilele de sâmbătă din lunile iunie-septembrie, în funcție de situația operativă, în scopul reducerii perioadelor de așteptare și îmbunătățirii calității serviciilor publice, cetățenii având astfel posibilitatea de a se prezenta la ghișeu pe bază de programare.

Toate aceste măsuri au fost adoptate în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor și descongestionării, pe cât este posibil, a traficului în municipiul Suceava, cu precădere la orele de vârf. „Suntem consecvenți în acțiunile și măsurile pe care le adoptăm periodic în vederea îmbunătățirii serviciilor publice oferite și în crearea condițiilor ca un candidat să poată avea posibilitatea de a susține proba practică în mod repetat, dacă este nevoie. Am întreprins demersurile necesare către Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală Permise și Înmatriculări în vederea ocupării prin concurs a locurilor vacante de examinatori. În funcție de concretizarea acestor demersuri, urmare a solicitării reprezentanților administrației locale și școlilor de șoferi, luăm în calcul organizarea sesiunilor de examinare practică și pe raza municipiului Vatra Dornei”, a declarat prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan.