Investiții

Primăria Mălini a acordat în ultimii ani o atenție deosebită investițiilor din domeniul educației din această comună, implementând mai multe proiecte care au condus la modernizarea învățământului din localitate. Potrivit primarului din Mălini, Petru Nistor, din bugetul local, în ultimii patru ani, au fost modernizate la standardele educaționale actuale Școala Gimnazială Poiana Mărului, Școala Gimnazială Nr. 2 Mălini și Școala Gimnazială Pâraie, însumând o valoare de 1.330.483 lei. De asemenea, la toate școlile din comuna Mălini, au fost amenajate spațiile verzi.

Petru Nistor a subliniat că încă din timpul pandemiei, când s-a pus problema învățământului la distanță, a început un proiect prin care fiecare școală a fost dotată cu sisteme pentru facilitarea învățământului la distanță, iar fiecare elev a primit câte o tabletă pentru a putea participa la orele online, astfel încât pandemia să nu afecteze situația școlară, iar elevii să aibă șanse egale. Petru Nistor a arătat că în anul 2022 s-a implementat proiectul „achiziții de echipamente TIC (tehnologia informațiilor și comunicării) pentru unitățile de învățământ preuniversitar” prin cares-au dotat toate școlile din comună cu 771 de tablete, 71 de laptopuri, 57 de sisteme All in One, 57 camere web, cinci camere pentru conferințe, 57 de table interactive și 71 de tablete grafice, materiale care au ajutat la buna desfășurare a activității, într-o manieră modernă.

El a adăugat că în anul 2023, prin Planului Național de Redresare și Reziliență, s-a semnat contractul de finanțare cu fonduri europene pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din comuna Mălini prin dotare specifică”, respectiv dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe). „Investițiile demarate prin acest proiect sunt direcționate către asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului educațional și educativ-instructiv, prin dotarea cu mobilier adecvat specific vârstei elevilor și materiale didactice moderne”, a declarat primarul din Mălini. El a explicat că prin intermediul acestui proiect se va dota un laborator de informatică la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini prin achiziția de cinci programe informatice pentru mai multe discipline, se vor mobila 54 de săli de clasă pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial cu catedre, mese și scaune, pupitre individuale cu scaune, dulapuri pentru materiale, cuiere, dulapuri individuale pentru elevi, suport pentru planșe, etc., după specificul fiecărei grupe în parte, se va înființa un laborator de chimie la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini cu un spațiu pentru un număr de 24 de elevi. Tot prin același proiect, la Școala Gimnazială Pâraie se va funcționa un cabinet școlar de limbă și comunicare care va fi dotat cu cărți, planșe, hărți, portrete ale scriitorilor etc., iar la Școala Gimnazială Pâraie se va dota o sală cu echipamente pentru educație fizică și sport, cu capră pentru sărituri, ladă de gimnastică, trambulină, masă de tenis, palete, mingi, etc. În acest moment este semnat contractul de finanțare și urmează licitația pentru demararea proiectului.

Grădinița cu Program Normal Nr. 1 din Mălini a fost reabilitată cu fonduri europene

Petru Nistor a mai adăugat că anul acesta a fost implementat și proiectul cu fonduri europene prin PNRR pentru „Reabilitarea Grădiniței cu Program Normal Nr. 1 Mălini”. „Această grădiniță este compusă dintr-un singur corp de clădire, cu nivel parter și etaj, având o vechime destul de mare. Clădirea a beneficiat de lucrări de reabilitare din punct de vedere energetic și va beneficia de instalațiile electrice interioare moderne, instalații detecție incendiu, instalații supraveghere, instalații sanitare interioare și instalații termice interioare. Reabilitarea grădiniței va avea un impact social major prin îmbunătățirea calității învățământului și a calității vieții preșcolarilor din comuna noastră, încercând totodată de a stimula frecventarea cursurilor, reducând astfel tendințele de abandon școlar. Prin acest proiect, copiii vor avea un cadru prielnic și condiții optime pentru desfășurarea programului școlar”, a mai declarat primarul din Mălini. Valoarea investiției este de 2,315 milioane de lei, din care peste 407.000 lei au fost din bugetul local al comunei Mălini.