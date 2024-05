Echipa studențească Chișinău1, câștigătoarea ediției Hard&Soft din acest an de la USV

Experiență și mobilizare

Concursul Internațional Studențesc de Calculatoare Hard & Soft, organizat de Facultatea de Inginerie Electrică şi Știința Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), s-a încheiat vineri după- amiază, în urma decernării premiilor în cadrul unei festivități desfășurate în Aula Corpului E al Universității. În cursul dimineții aceleași zile, juriul internațional a vizionat și notat cele 16 proiecte ale echipelor studențești înscrise în concurs, provenite la această ediție de la universități din România, Republica Moldova, Ucraina, China și Marea Britanie. După cinci zile și nopți de muncă asiduă, s-a stabilit că performanțele echipajului denumit Chișinău1 și a îndrumătorilor acestuia au întrunit cele mai multe puncte în privința cererilor temei concursului.

Zile și nopți de muncă și concentrare, pentru realizarea unei teme de mare actualitate

Tema lansată în cadrul ediției a XXIX-a din acest an a competiției studențești Hard&Soft a constat în realizarea <Casei Inteligente>, o temă regăsită undeva prin vechile ediții ale concursului, dar care astăzi trebuia tratată conform noilor tehnologii în domeniu. Prof. Univ. Dr. Ing. Adrian Graur, organizatorul și cel care a reușit de-a lungul timpului menținerea competiției Hard&Soft la un nivel de calitate științifică ridicat, ne-a vorbit despre cerințele concursului:”Concurenții au trebuit să realizeze managementul energetic al clădirii și au primit structuri pentru a realiza o machetă de casă. Au avut de realizat controlul iluminării unor spații, folosind micromotoare cu ajutorul cărora să deplaseze jaluzelele și să realizeze controlul iluminării unei încăperi din combinația lumină naturală-lumină artificială, pentru a păstra la același nivel acea iluminare. Din ce s-a constatat înainte de finalizarea lucrărilor este că juriul are ce aprecia și probabil mai toate echipele au realizat ceva semnificativ. Juriul a realizat joi o primă previzionare în laboratoarele în care lucrau echipele competitoare, dar vizionarea principală este la finalul competiției, care are loc în cursul dimineții de vineri. Sunt 16 echipaje în competiție și fiecare evaluarea se face după mai multe criterii stabilite de juriul internațional al concursului.”

Echipele au primit dispozitive și module care permit construirea imobilului care urma să fie alimentat din surse de energie verde. La dispoziția concurenților au fost puse și controlere pentru captarea energiei, precum și interfețe de comunicație WiFi necesare în recunoașterea unui vehicul care dorea pătrunderea în perimetrul garajului casei. Fiecare dintre cerințele juriului a fost apreciată cu un punctaj, care adunat a creat nota finală în concurs.

Cei care au acumulat cel mai mare punctaj în concurs prin realizările lor au fost concurenții echipei Chișinău1, calculul final făcându-i câștigători ai ediției din acest an. Ei se numesc Vlad Guțu, Andrei Clima, Vladislav Corcodel și Nicu Drumea, toți studenți ai Universității Tehnice din Moldova, Chișinău.

Pe locul doi, la diferențe foarte mici de punctaj s-au clasat trei echipaje, respectiv București2 de la Universitatea Politehnică București, echipajul Universității Tehnice din Cluj și echipajul Hebei University of Science and Tehnology din China. Premii speciale ale sponsorilor au mers către echipaje precum Iași1, echipajele Cluj, Chișinău1 și București2, iar toți participanții au primit diplome de participare din partea organizatorilor. Președintele juriului, Nicolae Bogdan Foica, a vorbit despre această ediție deosebită a concursului Hard&Soft de la USV: ”O ediție foarte greu de jurizat. Din 16 echipe, 4 ne-au întrecut așteptările la cât de apropiați au fost unii de alții. În urma aplicării criteriilor de jurizare foarte detaliate ale noastre, cele 4 echipe au reușit să se claseze la diferențe de sub 10 puncte. La această ediție putem spune că toate echipele au livrat rezultate neașteptat de bune, dar marele câștig al studenților constă în experiența acestui concurs care depășește orice standarde.”

Un concurs prestigios în cadrul căruia au debutat vârfuri ale creației și cercetării de pretutindeni

Ultimele ediții au beneficiat de un juriu condus de inginerul Nicolae Foica de la Cognizant Mobility GMBH Munchen, alături de care în ultimii doi ani a fost Cognizant Mobility România, firma care a sponsorizat semnificativ concursul și care a dat în structura juriului de anul acesta o parte dintre componenți. Alături de ei, în juriu s-au aflat Ladislau Matekovits de la Politehnica din Torino și prof. Daniel Moga de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cel care a făcut parte din echipa care în 1995 a ocupat locul I în competiția de la Suceava.

Prof. univ dr. ing. Adrian Graur a vorbit despre importanța, anvergura și viitorul acestui concurs: ”Pentru prima dată la competiția Hard&Soft din USV participă o echipă din Regatul Unit al Marii Britanii, de la Ruskin University of Cambridge. Până la momentul de față avem derulați prin competiția organizată de Universitatea din Suceava, din 1994 până astăzi, un număr de 1.256 de studenți. La mulți dintre ei, între care unii sunt astăzi profesori universitari prestigioși, în CV-ul lor se specifică participarea în concursul Hard&Soft de la Suceava, ediția la care au participat și ce teme au trebuit să rezolve, ceea ce reprezintă o recunoaștere importantă a școlii sucevene. Eu îmi exprim încă o dată mulțumirile față de echipa cu care am lucrat pentru finalizarea acestor ediții, cam aceeași de când am pornit, și ne aflăm astăzi la cea de a XXIX-a ediție, care au pus suflet la reușita acestei importante competiții. Anul viitor va fi o ediție jubiliară, despre care vom vedea prin ce va fi particularizată. Încercăm astfel să-l readucem, la anul, pe profesorul Timothy Hall de la Limerick University, cel care a condus mulți ani jurizarea competiției, de această dată în calitate de președinte de onoare al juriului.”

Faptul că studenții trebuie să pună în practică cunoștințele acumulate, iar tema concursului solicită gândirea unui inginer în munca sa de după studii, i-a convins pe sponsori să continue această colaborare cu universitatea suceveană în cadrul acestui eveniment, de unde pot fi recrutate vârfuri ale cercetării și creației de mâine.