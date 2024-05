Vești bune

Viziunea de dezvoltare a comunei Dumbrăveni pentru următorii patru ani a fost prezentată sâmbătă de primarul Ioan Pavăl, cu ocazia lansării candidaturii pentru un nou mandat în fruntea comunității locale. Ar fi al cincilea mandat de primar, la care se mai adaugă unul de viceprimar, când a și intrat în tainele administrației locale.

La evenimentul de la finalul săptămânii trecute au participat cei mai importanți oameni din structura județeană a PSD Suceava, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Gabriel Bunduc, dar și o serie de primari, candidați de primari și alți membri ai PSD .

A fost un eveniment cu ”casa închisă” cum se spune în termeni sportivi, sala de evenimente a Centrului Cultural ”Academician Eugen Simion” dovedindu-se neîncăpătoare.

Amfitrion al întâlnirii a fost deputatul Eugen Bejinariu, ”șeful de zonă” cum l-a numit primarul Ioan Pavăl, și cel care le-a spus celor prezenți că ”acum un an sau doi, Dumbrăveni era pe locul 4 sau 5 din țară la atragerea de fonduri europene, iar dacă nu reușește să atragă fonduri guvernamentale primarul Pavăl merge mai departe, caută sponsori și tot găsește finanțare pentru ceea ce vrea să facă în comuna Dumbrăveni”.

Analiza serioasă care arată de ce este necesară această rută ocolitoare

Invitatul special al lansării de sâmbătă a fost secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Gabriel Bunduc. Acesta nu a venit într-o simplă vizită electorală, ci pentru a anunța un proiect extrem de important pentru Dumbrăveni.

”Sunt pentru prima oară aici și sunt extrem de impresionat de ceea ce am găsit și vreau să spun că îmi pare rău că sunt prezentate ca exemple de bune practici doar comune din Ardeal, pentru că ceea ce s-a realizat la Dumbrăveni este cel puțin egal cu ceea ce se petrece la Ciugud.

Domnul primar nu a trimis doar o simplă adresă prin care să ne roage să studiem oportunitatea realizării unei rute ocolitoare în Dumbrăveni, ci a venit cu o analiză serioasă în spate. Atât eu, cât și ministrul Sorin Grindeanu ne vom apleca și vom analiza atent acest proiect și sper că se va realiza”, a declarat Gabriel Bunduc

Iar primarul Ioan Pavăl a detaliat de ce este nevoie de această rută ocolitoare: ”Avem 2.000 de copii la școală și grădiniță, iar după ce am făcut o analiză a nivelului de trafic și a accidentelor s-a constatat că o centură ocolitoare este ceva nu doar necesar, ci absolut necesar”.

Proiectele pentru următorii patru ani

Candidat pentru un nou mandat de primar din partea PSD, Ioan Pavăl, a subliniat că tot ceea ce a făcut până acum este meritul unei echipe și pe aceeași linie va merge și în perioada următoare.

”La sfârșitul mandatului viitor, comuna Dumbrăveni va avea 100% asfalt, așa cum are deja 100% canal și apă. Viziunea noastră pentru patru ani, și spun noastră pentru că mă gândesc la primar, viceprimar, consilieri locali, secretar, contabil-șef, iar împreună să facem o echipă pentru a trage la același car și pentru a face comuna cât mai frumoasă. Sigur, o parte din proiecte sunt în derulare, cum ar fi parcul, două grădinițe începute, cea de pe Toloacă și cea din Deal, la care s-au turnat deja fundațiile. Avem o primărie nouă care e în derulare la Compania Națională de Investiții, avem o bibliotecă licitată prin care vom uni cele două biblioteci existente, cea comunală și cea școlară, facem o casă mortuară pentru cele două biserici, cea ortodoxă și cea penticostală, cu intrări separate și cu câte 500 de locuri pe scaune pentru fiecare biserică. Vrem să facem lucrurile așa cum trebuie pentru că directivele Uniunii Europene spun că nu ai voie să pui mortul în casă, ci într-o capelă mortuară. În Bahnă, pentru cei din localitate, avem un proiect de mediu prin care vom construi o platformă de selectare a gunoiului, prin care sticla, metalul, azbestul și alte resturi din construcții, pe care nu le poți arunca oriunde, să le putem pune în cele 17 containere care vor exista acolo”, a arătat Ioan Pavăl.

Primarul din Dumbrăveni a dezvăluit și secretul succesului și spune că s-ar bucura ca și alți aleși locali să atragă fonduri de toate felurile.

”Un proiect trebuie să-l depui și să te duci după el la București. Nu trebuie lăsat senatorul sau deputatul să se ocupe de proiect. Trebuie să te miști, și de aia eu, în fiecare săptămână, sunt la București și întreb ce hârtie mai trebuie, iar dacă mai e nevoie, a doua zi o trimit pe mail. De asta lucrurile merg și, la Dumbrăveni, tot ceea ce se vede acum...pentru că am umblat după proiecte.

Prin tot ceea ce am făcut am încercat ca această comună să fie în top, iar dacă am reușit sau nu asta trebuie să spuneți dumneavoastră, alegătorii, dar fie-mi iertată lipsa de modestie, eu spun că am reușit.

Tinerii care se întorc în comună au unde trimite copiii la grădiniță, la școală, iar școala a beneficiat de bani ori de câte ori a avut nevoie și asta se va întâmpla și în viitor.

Vom accesa toate fondurile europene, fie că este vorba de 5.000 de euro sau de milioane de euro, iar asta înseamnă că vin bani în comună, și nu pleacă”, a transmis Ioan Pavăl.

Sprijin necondiționat pentru candidatul PSD la funcția de președinte al CJ Suceava, Gheorghe Șoldan

Ioan Pavăl le-a vorbit celor din sală și despre un tânăr în care el crede și pe care îl susține. Este vorba de Gheorghe Șoldan, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava.

”Vă mulțumesc pentru susținere și pentru că veți veni în număr mare să alegem primarul, Consiliul Local, dar și pe un om care mi-e tare drag (n.r. - Gheorghe Șoldan), pentru că și eu am fost tânăr, pentru că și eu am copii tineri, și care sper să ajungă președinte de Consiliul Județean și împreună să ne ajutăm reciproc. Iar el este bun prieten cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, iar când am o problemă îi spun Georgică, hai în mașină și să mergem, şi la fel fac și cu domnii Stan și Bejinariu, iar de aceea PSD este o echipă unită și omogenă. Iar oamenii trebuie să știe că de fiecare dată când PSD a fost la guvernare s-au mărit pensiile și salariile, ceea ce nu s-a întâmplat pe vremea guvernărilor liberale. În ultimele două săptămâni, echipa noastră va aduce pliante cu George Șoldan, nu și cu mine, și vreau să vă focusați atenția pe George Șoldan pentru Consiliul Județean, dar și pentru lista de europarlamentari, unde o avem candidat pe doamna Larisa Blanari, care are în spate 3.001 femei, prin prisma funcției de președinte al Organizației Județene de Femei a PSD Suceava”, a menționat Ioan Pavăl.

Acesta a mai precizat că este o mare onoare să reprezinte o comună cu 12.600 de oameni.

”Este foarte important că oamenii îți dau acest vot să-i reprezinți peste tot pe unde te duci. Votați această echipă a PSD și nu o să vă pară rău”, a mai spus Ioan Pavăl.

Primarul Ioan Pavăl și vizita la președintele Camerei Deputaților

Deputatul Gheorghe Șoldan a povestit și un moment amuzant legat de primarul din Dumbrăveni și desele vizite ale acestuia la București.

”Mi-a spus la un moment dat să îi fac cunoștință cu președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, iar a două zi, când mergeam la cafea, secretara ne-a spus că acesta nu ne poate primi pentru că este cu un primar foarte bun. Cu cine era? Cu primarul dumneavoastră, iar asta spune totul despre capacitățile sale de a interacționa cu oamenii”, a arătat Gheorghe Șoldan.

Încrederea în primarul din Dumbrăveni și-au exprimat-o toți cei care au făcut parte din prezidiu, în frunte cu președintele PSD Suceava Ioan Stan, președinta Organizației Județene de Femei din PSD și candidatul acestui partid pe lista pentru alegerile europarlamentare, Larisa Blanari, precum și deputații Mirela Adomnicăi și Gheorghe Mîndruță.

