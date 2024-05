Candidat la Consiliul Local Suceava

Din echipa cu care Lucian Harșovschi vrea să se ocupe de administrarea municipiul Suceava, în tandemul primar – consilieri locali, face parte și Daniel Ungurian, cunoscut de mulți suceveni prin implicarea sa în numeroase proiecte sociale și educaționale.

Născut și crescut în Suceava, Daniel Ungurian este licențiat în filologie, dar și în drept și a absolvit studiile de masterat în domeniul Dreptului Penal și Criminalistică.

În prezent lucrează în cadrul unei firme private de publicitate.

“Sunt un om de cuvânt și apreciez oamenii de caracter. Suceava este orașul în care am trăit și vreau să trăiesc în continuare, precum și locul unde mi-ar plăcea să trăiască și copiii mei. De aceea mă voi implica pentru a face tot ceea ce depinde de mine, pentru binele locuitorilor municipiului Suceava!

Am încredere ca Lucian este cel mai potrivit pentru funcția de primar al municipiului Suceava, pentru că are experiență în administrație, a demonstrat că este implicat și că este omul soluțiilor și cred cu tărie ca are determinarea necesară pentru a dezvolta orașul nostru, precum și a îmbunătăți calitatea vieții. Pe 9 iunie votăm Lucian Harșovschi și echipa!”, afirmă cu convingere Daniel Ungurian.

„Îi mulțumesc lui Daniel pentru încrederea acordată. Pe 9 iunie Alegem Viitorul!”, a spus, la rândul său, Lucian Harșovschi, care candidează pentru a deveni primar al Sucevei, funcție în care are nevoie de o echipă puternică în Consiliul Local, unde se discută și se aprobă proiectele de care depind bunul mers al lucrurilor.