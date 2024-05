Întâlniri cu alegătorii

Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit, luni, cu localnici din orașul Milișăuți și din comuna Todirești. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Gheorghe Șoldan, la Milișăuți a fost în piață însoțit de candidații PSD la funcția de primar la Milișăuți, respectiv la Todirești, a discutat cu oamenii, a împărțit pliante și a prezentat programul său de dezvoltare a județului pentru următorii patru ani.

„Astăzi m-am încărcat cu încurajările a sute de persoane pe care le-am întâlnit de dimineață în piața din Milișăuți. Am fost alături de Gheorghe Mariuteac, viitorul primar al Milișăuțiului, în care am încredere că va găsi cele mai bune soluții pentru sprijinirea fermierilor și producătorilor locali, și de Rusu Cristian, un tânăr antreprenor determinat să demonstreze că la Todirești se poate face o administrație diferită, cu respect pentru cetățeni și pentru cheltuirea banului public. Am strâns mâini, am primit zâmbete, chiar și o Biblie și multe mesaje de susținere. Oamenii vor o schimbare, este clar, și se va vedea acest lucru pe 9 iunie”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Comandat de O.J. P.S.D. Suceava

Executat SC Interpress SRL

CMF: 21240002, Tiraj 2150