Încă un hoț cu sute de furturi la activ are de stat o vreme la pușcărie

Sentință judecători

Un tânăr din Gura Humorului, care are la activ sute de fapte de furt comise pe raza județelor Suceava și Botoșani, a fost condamnat ieri de magistrații de la Judecătoria Gura Humorului în urma cumulării a patru dosare, privind furturi comise în Gura Humorului și Suceava. În total, este vorba de mai multe de 10 furturi relativ recente despre care s-au adunat probe.

Aron Balan a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani, 8 luni și 20 de zile de închisoare, evident în regim de penitenciar.

Aron Balan, care acum are în jur de 29 de ani, a executat deja în arest preventiv mai bine de un an din pedeapsă.

Prins după ce a spart și o biserică din Gura Humorului

El a fost arestat preventiv din nou în luna martie a anului trecut.

Întâmplător sau nu, recidivistului i s-a înfundat atunci de la un furt dintr-o biserică.

În luna februarie a anului trecut, preotul paroh de la Parohia ,,Sf. Mihail și Gavril” Gura Humorului a sesizat că persoane necunoscute au pătruns prin efracție în clădirea parohiei și au sustras bunuri.

La vremea respectivă, polițiștii judiciariști de la Gura Humorului au adunat probatoriu din care a rezultat că Aron Balan a comis 8 fapte de furt deși se afla sub măsura controlului judiciar.

În scurt timp, controlul judiciar a fost înlocuit de judecători cu arestul preventiv, măsură care a rămas în vigoare neîntrerupt de atunci. Având în vedere că era vorba de un recidivist, care încălcase încă un control judiciar, judecătorii nu l-au mai eliberat pe Aron până la pronunțarea sentinței, care a avut loc ieri.

Sentința Judecătoriei Gura Humorului privind condamnarea lui Aron Balan la pedeapsa rezultantă de 3 ani, 8 luni și 20 de zile de închisoare nu este definitivă, poate fi contestată, dar acesta va fi menținut în continuare după gratii.

Conform informațiilor mai vechi de presă, Aron Balan avea în jurul vârstei de 14 ani deja 123 de furturi probate pe numele său.

Ulterior s-au adunat alte câteva sute de fapte de furt, pentru care au fost emise și mai multe condamnări.

Acum câțiva ani, în municipiul Botoșani, același Aron Balan a spart sute de mașini din care a furat diferite bunuri.

Așadar, scăzând perioada de arest preventiv executată, acest hoț mai are de stat după gratii circa 2 ani și 8 luni de zile.

Un minor de 16 ani, tot din Gura Humorului, închis după 151 de infracțiuni de furt

După cum am arătat în exclusivitate în Monitorul de Suceava, sâmbăta trecută, polițiștii din Gura Humorului l-au condus sub escortă, la Centrul Educativ privativ de libertate Târgu Ocna, pe Alex C., în vârstă de 16 ani, tot din Gura Humorului, care dăduse mari bătăi de cap în materie de furturi în ultimii doi ani.

Surse judiciare au precizat că minorul a adunat 151 de infracțiuni probate, marea lor majoritate fapte de furt. În general a fost vorba de furturi comise de prin mașini, de prin curțile oamenilor, din anexe sau din societăți comerciale.

În ultima perioadă minorul tindea să devină tot mai periculos, ajungând să comită și furturi prin violență (tâlhării). De exemplu, în parcul Ariniș, acesta a amenințat cu cuțitul o victimă de furt care încerca să o rețină la fața locului pe o martoră (complice cu autorul).

Deși instanțele aplică în general pedepse blânde minorilor autori de furturi, în acest caz aceste etape au fost trecute repede. Măsurile de supraveghere a minorului și de reintegrare socială nu au avut efectul scontat în cazul lui Alex C.

Minorul a ignorat pedepsele educative și măsurile de control judiciar impuse astfel că în data de 6 aprilie a.c. Poliția orașului Gura Humorului a primit din partea Judecătoriei Gura Humorului un mandat prin care s-a dispus ca minorul Alex C, din Gura Humorului, să fie condamnat la măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani, pentru comiterea repetată a infracțiunii de furt calificat.

Fiind încă minor, tânărul va executa pedeapsa în penitenciarul de minori de la Târgu Ocna.

Deși acești doi hoți extrem de activi sunt după gratii, pentru polițiștii de la Gura Humorului nu se poate spune că va urma neapărat o perioadă liniștită. Din păcate, mai sunt și alți infractori minori care comit același gen de fapte.