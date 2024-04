Muncă în plus

O activitate medicală care ar fi trebuit să fie provizorie, timp de una, două luni de zile maximum, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, se desfășoară în mod curent de aproximativ doi ani, conform medicului-șef al UPU, dr. Liviu Cîrlan. Este vorba despre evaluarea medicală a persoanelor care sunt introduse în arestul Inspectoratului Județean de Poliție. Conform legii, la primirea în centrele de reţinere şi arestare preventivă, persoanele private de libertate sunt supuse unei vizite medicale, cu scopul depistării semnelor evidente de agresiune, dependențe, tulburări psihice, risc de sinucidere, a depistării bolilor infectocontagioase şi parazitare şi, după caz, a unor măsuri igienico-sanitare adecvate pentru intrarea în colectivitate, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.

Vizita medicală, examenul clinic complet şi, după caz, investigaţiile paraclinice ar trebui efectuate de personal medico-sanitar din reţeaua medicală a Ministerului Afacerilor Interne. Cum în județul Suceava MAI nu are un spital, iar medicul care a fost angajat la poliție s-a pensionat și altul nu a mai venit în loc, vizita medicală, examenul clinic complet şi eventualele investigaţii paraclinice se asigură în spitale din reţeaua publică. Legislația spune că „situaţia persoanei private de libertate este analizată cu prioritate”.

În aceste condiții, „chiriașii” din arestul poliției sunt aduși cu cătușe la mâini la Urgențele spitalului sucevean.

Doctorul Cîrlan a declarat că și dacă legea nu ar fi cerut evaluarea cu prioritate a persoanelor arestate preventiv și reținute, acest lucru tot s-ar fi întâmplat, atât pentru ca pacienții și aparținătorii acestora din UPU să nu aibă sub ochi o persoană încătușată, cât și pentru evitarea expunerii unui om aflat în delicata situație de a fi cu cătușe pe mâini. „Îi luăm cu prioritate, dar dacă avem un accident cu politraumă, dacă este o urgență majoră, se întâmplă să aștepte și câte o oră. Noi consultăm acești pacienți pentru că apelează poliția, dar nu-i în regulă. A fost vorba să facem asta o lună, două, dar iată că sunt doi ani”, a spus dr. Cîrlan.

Tot poliția aduce la UPU și persoanele de la care trebuie recoltate probe pentru analize în vederea determinării alcoolemiei și/sau consumului de droguri, activitate de asemenea consumatoare de timp.

Problema nu este însă paleta diversificată de servicii medicale prestate, ci numărul mic de medici din UPU raportat la numărul de pacienți. Potrivit medicului-șef Liviu Cîrlan, în UPU sunt 11 medici urgentiști, doi medici de familie cu normă întreagă și un medic de familie cu jumătate de normă, care trebuie să consulte 280- 300 și uneori peste 300 de pacienți în 24 de ore. Din cauza deficitului de personal, turele de noapte și de weekend sunt asigurate de numai doi medici, deci fiecare trebuie să consulte zeci de pacienți.

Dr. Cîrlan a subliniat că pentru fiecare trebuie atenție maximă, mai ales că în ultimii ani cazuistica s-a schimbat destul de mult prin modificarea stilului de viață, stresului, consumului de energizante, de droguri etc., iar sub masca unor simptome relativ ușoare se pot ascunde boli grave. Medicul a dat exemplu o pacientă în vârstă de numai 41 de ani care s-a prezentat zilele trecute în UPU acuzând o durere în zona abdominală. Investigațiile au arătat că femeia are o tumoră la nivelul intestinului, cu metastaze ganglionare și a fost direcționată de urgență spre Oncologie. Astfel de cazuri adaugă o încărcătură emoțională și mai mare activității medicale de la Urgență.